Израиль стягивает войска к сектору Газа и готовится к наземной операции

Растет число жертв палестино-израильского конфликта. В результате ракетных обстрелов в секторе Газа погибли более 80 человек, среди них 17 детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С другой стороны убиты 7 мирных израильтян. Города Израиля охвачены погромами. Мародеры атаковали Иерусалим, Хайфу, Хеврон. В городе Лод протестующие разнесли здание религиозной еврейской школы. Молодежь громит магазины, которые принадлежат палестинцам.