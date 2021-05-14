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Израиль стягивает войска к сектору Газа и готовится к наземной операции

14 мая 2021 10:01
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Растет число жертв палестино-израильского конфликта. В результате ракетных обстрелов в секторе Газа погибли более 80 человек, среди них 17 детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Израиль стягивает войска к сектору Газа и готовится к наземной операции-1

С другой стороны убиты 7 мирных израильтян. Города Израиля охвачены погромами. Мародеры атаковали Иерусалим, Хайфу, Хеврон. В городе Лод протестующие разнесли здание религиозной еврейской школы. Молодежь громит магазины, которые принадлежат палестинцам.

Израиль стягивает войска к сектору Газа и готовится к наземной операции-4

Израиль стягивает войска к сектору Газа и готовится к наземной операции. Приказа ждут десантники, пехота и бронетанковые подразделения.

# Конфликт на Ближнем Востоке # Фотофакт

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