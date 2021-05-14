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Движение ХАМАС сообщило о нанесении удара по израильскому химзаводу

14 мая 2021 12:22
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Продолжаем следить за ситуацией на Ближнем Востоке. Градус напряженности нарастает. Движение ХАМАС сообщило о нанесении удара по израильскому химзаводу. Атака была совершена с использованием беспилотника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Движение ХАМАС сообщило о нанесении удара по израильскому химзаводу-1

Тем временем Израиль готовится к наземной операции. В соцсетях очевидцы публикуют видео с танками, которые движутся в направлении границы с сектором Газа. У солдат есть приказ быть готовыми к атаке в любой момент. Ранее министр обороны одобрил мобилизацию еще 9 тысяч резервистов. Ночью сектор Газа подвергся массированному обстрелу. 

Движение ХАМАС сообщило о нанесении удара по израильскому химзаводу-4

Генсек ООН призвал к немедленному прекращению боевых действий между Израилем и Палестиной. Читайте здесь.

# Конфликт на Ближнем Востоке # Бени Ганц # Антониу Гутерриш # Фотофакт

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