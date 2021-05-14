Продолжаем следить за ситуацией на Ближнем Востоке. Градус напряженности нарастает. Движение ХАМАС сообщило о нанесении удара по израильскому химзаводу. Атака была совершена с использованием беспилотника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тем временем Израиль готовится к наземной операции. В соцсетях очевидцы публикуют видео с танками, которые движутся в направлении границы с сектором Газа. У солдат есть приказ быть готовыми к атаке в любой момент. Ранее министр обороны одобрил мобилизацию еще 9 тысяч резервистов. Ночью сектор Газа подвергся массированному обстрелу.