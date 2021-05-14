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В мечети Афганистана прогремел взрыв. На эти дни власти страны заключали перемирие с талибами

14 мая 2021 15:46
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Новости Афганистана. Взрыв прогремел в мечети в Афганистане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Погибли более 10 человек, не менее 20 получили ранения. Район ЧП оцеплен полицией. На месте инцидента продолжают работать бригады скорой помощи.

В мечети Афганистана прогремел взрыв. На эти дни власти страны заключали перемирие с талибами-1

Взрыв произошел на фоне перемирия, заключенного ранее между властями страны и талибами. Стороны объявили о трех днях перемирия по случаю наступления мусульманского праздника разговения после окончания месяца поста Рамадан.

В мечети Афганистана прогремел взрыв. На эти дни власти страны заключали перемирие с талибами-4

Боевики обязались не вторгаться на территории, которые находятся под контролем правительства. В свою очередь глава Афганистана выступил с аналогичным обращением к силовикам страны.

# Взрыв # Мохаммад Ашраф Гани # Фотофакт

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