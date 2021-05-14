В мечети Афганистана прогремел взрыв. На эти дни власти страны заключали перемирие с талибами

Новости Афганистана. Взрыв прогремел в мечети в Афганистане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Погибли более 10 человек, не менее 20 получили ранения. Район ЧП оцеплен полицией. На месте инцидента продолжают работать бригады скорой помощи.

Взрыв произошел на фоне перемирия, заключенного ранее между властями страны и талибами. Стороны объявили о трех днях перемирия по случаю наступления мусульманского праздника разговения после окончания месяца поста Рамадан.