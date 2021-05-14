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Генсек ООН призвал к немедленному прекращению боевых действий между Израилем и Палестиной

14 мая 2021 12:14
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Генеральный секретарь ООН призвал к деэскалации палестино-израильского конфликта и прекращению боевых действий между сторонами. Ситуация в регионе остается напряженной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Генсек ООН призвал к немедленному прекращению боевых действий между Израилем и Палестиной-1

Израиль готовится к наземной операции. В соцсетях очевидцы публикуют видео с танками, которые движутся в направлении границы с сектором Газа. Ранее министр обороны одобрил мобилизацию еще 9 тысяч резервистов.

Между тем число жертв конфликта с обеих сторон растет. В результате авиаударов погибли более сотни палестинцев, среди них есть и дети. Израиль заявляет о 7 убитых, свыше 500 получили ранения.

Генсек ООН призвал к немедленному прекращению боевых действий между Израилем и Палестиной-4

Помочь в достижении гуманитарного перемирия пытался Египет. Однако Израиль отклонил предложение. Премьер Нетаньяху заявил, что операция продлится столько, сколько потребуется. У солдат есть приказ быть готовыми войти в сектор Газа.

# Конфликт на Ближнем Востоке # Антониу Гутерриш # Биньямин Нетаньяху # Бени Ганц # Фотофакт

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