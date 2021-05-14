Генсек ООН призвал к немедленному прекращению боевых действий между Израилем и Палестиной

Генеральный секретарь ООН призвал к деэскалации палестино-израильского конфликта и прекращению боевых действий между сторонами. Ситуация в регионе остается напряженной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Израиль готовится к наземной операции. В соцсетях очевидцы публикуют видео с танками, которые движутся в направлении границы с сектором Газа. Ранее министр обороны одобрил мобилизацию еще 9 тысяч резервистов.

Между тем число жертв конфликта с обеих сторон растет. В результате авиаударов погибли более сотни палестинцев, среди них есть и дети. Израиль заявляет о 7 убитых, свыше 500 получили ранения.