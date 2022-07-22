Говорят, что в стену вмуровано настоящее яйцо дракона. Рассказываем о легендарных замках Новогрудка

Местный Олимп. Резиденция князей. Новогрудский замок – как неприступный волат из седины веков. Еще в XI веке просторы оценил Ярослав Мудрый и построил деревянный замок. А вот расцвел Новогрудок при Миндовге, когда стал первой столицей ВКЛ, сообщили в программе «Земля памяти» на СТВ.

Бурное развитие ремесла и торговли озолотили город. Он становится центром Понемонья. Уже в XIII веке здесь были застекленные окна. Постепенно, вплоть до XVI века, замок перестраивали в камне как надежный щит от крестоносцев и других недоброжелателей.

Светлана Чубрик, заведующая отделом обслуживания и информации Новогрудской районной библиотеки:

Замак быў акружаны вялікім ровам, які быў напоўнены вадой. Сем вежаў было, зараз захавалася толькі дзве. Гэта вежа-шчытоўка і вежа касцельная. Менавіта тут у 1253 годзе каранаваўся Міндоўг на караля Літвы. Пасля яго былі толькі князі. У замкавай царквы праходзілі паседжанні Галоўнага трыбунала Вялікага княства літоўскага. Быў нават цэлы квартал ювеліраў. Больш за ўсе Навагрудскі замак быў пашкоджаны падчас Паўночнай вайны.

Дорогие мои, позвольте мне вас приветствовать на нашей любчанской земле от лица моего, любчанской ключницы. Я храню ключи от Любчанского замка, а также много тайн и секретов этой прекрасной земли.

Новогрудский замок не единственная рыцарская сага. Еще одна звезда – Любча. Местечко известно с XIII века. У названия грустная легенда. Когда Миндовг со своей дружиной переходили Неман вброд, сердце князя пронзила панночка Любава. Но тайные свидания пришлись не по нраву жене Марте. Она приказала погубить молодую красавицу. Тогда Любава с горькими слезами бросилась в воды Немана. Миндовг с отчаяньем звал на высоком берегу милую, но эхо лишь коварно шутило: Любава, Люба, Любча.

Агата, хозяйка агроусадьбы:

В конце XVI века любчанские земли терроризировал дракон. Он жег посевы, похищал прекрасных панночек, и ни один рыцарь не мог убить чудовище. Пока однажды простой парень по имени Ян Кишка не убил чудовище, а в логове драконьем он нашел яйцо, но его он не разбил, а принес сюда.

Он вмуровал это самое яйцо в стену. Говорят, что если яйцо хорошенько потереть и прислонить ухо, иногда можно услышать, как дракончик ворочается в своем яйце. Сейчас он крепко спит, видно, у него сиеста. «Эксклюзив – новогрудский квас». Что привезти из города на память? Узнать здесь.

Величественный замок Ян Кишка начал возводить в дереве в 1581-м. Благодаря ему Любча обретает крепость и получает Магдебургское право от польского короля Сигизмунда III. Любопытно, что было два герба. Первый представлял собой подкову с двумя форелями Немана. На втором изображалась Любчанская башня и рыцарь.

В 1612 году Здесь была открыта одна из первых типографий на территории Великого княжества литовского, и издавали здесь книги на двух языках: польском и латинском. Книги были самые разнообразные. Они были посвящены поэзии, религии, медицине, и всего было издано почти 50 томов. Ныне книги из Любчанской типографии хранятся в музеях Кракова, Варшавы, Вильнюса, хотя в самой Любче, увы, нет ни одной.

Наталья Крапивина, любчанская ключница:

После Яна Кишки Любчей владел род Радзивиллов. Приглашали самых лучших мастеров и архитекторов. Основные улочки местечка шли параллельно или перпендикулярно течению нашей реки. У нашего замка есть особенность – все башни немножко отличаются друг от друга.

Радзивиллы облачили замок в кирпиче и камне. В башнях была оружейная, склады пороха, военные обмундирования. На территории располагались ремесленные цеха, первая в ВКЛ кунсткамера, в которой хранился меч Ивана Грозного. Но недолго музыка играла в магнатской резиденции. В 1655-м казачьи войска под руководством атамана Золотаренко беспощадно разорили земли. Но свято место пусто не бывает. Во второй половине XIX века возрождение начал прибалтийский род Фальц-Фейнов. Они же построили белокаменный дворец в английской неоготике – совершенство.

Наталья Крапивина:

Были прекраснейшие интерьеры, очень утонченные, изысканные работы. Анастасия Макеева:

Балы? Наталья Крапивина:

Конечно. Как же без этого? В этих стенах, кстати, рос знаменитый Николай Набоков – белорусско-американский композитор.

Вокруг благоухал дивный сад с редкими растениями, пленила сирень, а запах фиалок, устилавших склоны Любчи, на всю жизнь сохранила парфюмер София Гройсман. Эта землячка прославила Любчу на весь мир. Она создала более 50 волшебных ароматов, которые сегодня в линейке известных домов мод.

Анастасия Макеева:

Место старинное, оно, как вуалью, овеяно легендами, мифами. Наталья Крапивина:

Некоторые старожилы этого замка утверждают, что, действительно, временами на территории парка видна дорожка из зеленых светящихся огонечков. Говорят, она означает то место, где можно найти вход в старые лабиринты, ведущие вплоть до самого Несвижа.

Мировые войны пагубно сказались на Любче. 400-летняя история таяла на глазах, пока за благое дело не взялся местный энтузиаст Иван Печинский. Подтянулись спонсоры, волонтеры, и сейчас реставрация кипит. В планах воссоздать облик 1654 года с дворцом и гостевым флигелем. Рвы снова заполнит вода, и сказочное путешествие будет начинаться с мостика. У любчанской ключницы каждый сезон богат на сюрпризы. С букетом лаванды, уроками народных танцев, анимационной программой и смачным гастротуром. Такого колоритного меню вы не найдете ни в одном ресторане.

– Домашняя нарезочка с домашней колбаской и копченым сальцем.

– Можно?

– Попробуйте, конечно.

– Ой, как вкусно. Дубль 85, пожалуйста. Боюсь, тарелки не останется.

– И это еще не все.

– Картошечка с мяском.