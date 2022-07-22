«Эксклюзив – новогрудский квас». Что привезти из города на память?

Пластинка 1956 года, право, не в голосе, но дух ностальжи передает на все 100. Сувенирная лавка близ Замковой горы – уголок ретро, галерея ремесел, кофеточка, сообщили в программе «Земля памяти» на СТВ.

С ароматным эспрессо погружаться на волну СССР и выбирать подарок – одно удовольствие. Картины, кружки, вышиванки, все ручная работа. Причем увезти можно не только память, но и вкус Новогрудчины.