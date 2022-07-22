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«Эксклюзив – новогрудский квас». Что привезти из города на память?

22 июля 2022 08:55
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Пластинка 1956 года, право, не в голосе, но дух ностальжи передает на все 100. Сувенирная лавка близ Замковой горы – уголок ретро, галерея ремесел, кофеточка, сообщили в программе «Земля памяти» на СТВ.  

«Эксклюзив – новогрудский квас». Что привезти из города на память?-1

С ароматным эспрессо погружаться на волну СССР и выбирать подарок – одно удовольствие. Картины, кружки, вышиванки, все ручная работа. Причем увезти можно не только память, но и вкус Новогрудчины.

«Эксклюзив – новогрудский квас». Что привезти из города на память?-4

Владаимир Бузук, владелец сувенирной лавки:
Вкуснее хлеба, чем в Новогрудке, нет. У нас есть еще эксклюзив новогрудский квас, его стоит попробовать. Это настой на рисовом грибе. Прихватить сыр обязательно. Любая продукция нашего маслодельного комбината – на ура.

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# Туризм # Туризм # Владаимир Бузук # Анастасия Макеева # Новости Гродно и Гродненской области # Фотофакт

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