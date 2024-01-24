Город разнообразен архитектурой. Что посмотреть в Минске?
Как говорится, добро пожаловать! Беларусь продлила безвизовый въезд для соседей из Евросоюза на 2024 год. Есть немало причин приехать к нам в гости. У нас можно посмотреть удивительные места, попробовать блюда национальной кухни и при этом чувствовать себя в абсолютной безопасности. О том, чем Беларусь привлекает иностранных гостей, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Михаил Свито, ведущий ток-шоу:
Как давно вы живете в Минске?
Ирина Вайтцель, любит путешествовать по Беларуси:
Восемь месяцев.
Михаил Свито:
Какие места вы бы посоветовали туристу, куда можно сходить? Что можно посетить, посмотреть?
Ирина Вайтцель:
Мне очень понравилось на крыше нашей Национальной библиотеки, шикарнейший обзор. Я там была со своей дочерью.
Михаил Свито:
Я тоже там был, кстати.
Ирина Вайтцель:
Правда, было очень жарко, все было раскаленное, но все равно от этого не пострадали впечатления. Я посоветую сходить в парк Горького. Шикарный парк – тоже с младшей дочерью мы очень любим там гулять. Сквер Марата Казея находится на Коммунистической, там замечательный воздух, замечательная река. Можно прекрасно отдохнуть в обеденный перерыв. В Минске мы гуляем по городу просто, потому что город настолько разнообразен своими огнями, архитектурой. Когда у тебя есть немножко времени и ты не мчишься по городу из одной точки в другую, а можешь себе позволить расслабиться, пройтись по городу, реально находишь те моменты, которые не находил даже на Западе в самых известных разрекламированных городах.
Михаил Свито:
Правда, заметил по себе. Если не смотреть все время под ноги себе, а поднять глаза и посмотреть на здания, архитектуру... Я недавно шел и заметил, что действительно, какая интересная крыша. Сделана как будто не в нашем веке совершенно. Поэтому да.
Ирина Вайтцель:
Совершенно верно, согласна с вами. Очень много моментов, которые привлекают. Просто мы не так давно в Минске, в связи с работой и загруженностью нет столько возможностей куда-то сходить, но очень много моментов. Моя дочь ходила с летним лагерем по разным местам. Я специально ее туда отправила, говорю: «Доченька, узнай хотя бы, что есть у нас в Беларуси. Насладись этим моментом». Она приходила, с восторгом рассказывая мне о том, что они посмотрели, какие места посетили.
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