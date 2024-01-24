Город разнообразен архитектурой. Что посмотреть в Минске?

Как говорится, добро пожаловать! Беларусь продлила безвизовый въезд для соседей из Евросоюза на 2024 год. Есть немало причин приехать к нам в гости. У нас можно посмотреть удивительные места, попробовать блюда национальной кухни и при этом чувствовать себя в абсолютной безопасности. О том, чем Беларусь привлекает иностранных гостей, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Михаил Свито, ведущий ток-шоу:

Как давно вы живете в Минске?

Ирина Вайтцель, любит путешествовать по Беларуси:

Восемь месяцев. Михаил Свито:

Какие места вы бы посоветовали туристу, куда можно сходить? Что можно посетить, посмотреть? Ирина Вайтцель:

Мне очень понравилось на крыше нашей Национальной библиотеки, шикарнейший обзор. Я там была со своей дочерью. Михаил Свито:

Я тоже там был, кстати. Ирина Вайтцель:

Правда, было очень жарко, все было раскаленное, но все равно от этого не пострадали впечатления. Я посоветую сходить в парк Горького. Шикарный парк – тоже с младшей дочерью мы очень любим там гулять. Сквер Марата Казея находится на Коммунистической, там замечательный воздух, замечательная река. Можно прекрасно отдохнуть в обеденный перерыв. В Минске мы гуляем по городу просто, потому что город настолько разнообразен своими огнями, архитектурой. Когда у тебя есть немножко времени и ты не мчишься по городу из одной точки в другую, а можешь себе позволить расслабиться, пройтись по городу, реально находишь те моменты, которые не находил даже на Западе в самых известных разрекламированных городах.