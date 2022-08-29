«Такой природы в Европе нет». Чем Березинский биосферный заповедник так привлекателен для иностранцев?
Новости Беларуси. В 2022 году более четверти миллиона туристов посетили Беловежскую пущу. Вырос и поток иностранных гостей, несмотря на ковидные ограничения, которые по-прежнему действуют в некоторых странах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Березинский биосферный заповедник по своему статусу уникален. Более 85 тысяч гектаров – каждый сантиметр здесь под особой охраной. На его территории можно заниматься исключительно наукой и в ограниченном количестве – экологическим туризмом. Нетронутая человеком почти сотню лет природа.
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Андрей Прокошин, директор Березинского биосферного заповедника:
В каждую пору года нашим туристам предлагаем свои экскурсии. Весной, например, тетеревиный ток – красивейшее зрелище, это колония куликов. В конце лета мы показываем медведя в дикой природе.
Последние годы здесь активно развивается экологическое просвещение: музей меда и пчеловодства, лесной зоопарк, экотропа и даже мифология. Время показывает, что сработало. За 2021 год рекордные 76 тысяч туристов – в 2022-м превзойдут.
Андрей Прокошин:
Активизировались туроператоры, иностранные в том числе. Они выходят на нас с предложениями о сотрудничестве, о возможности привозить к нам группы. На экскурсии, туры, потому что такой природы, как у нас, в Европе нет.
Спрос рождает предложения. Буквально неделю назад здесь открыли кемперную стоянку на 10 мест. Проще говоря, для тех, кто путешествует со своим домом на колесах. Здесь есть подключение к электричеству, возможность запастись водой. Единственная стоянка в Витебском регионе, а так же среди природоохранных территорий страны.
Елена Ольшевская, заместитель директора Березинского биосферного заповедника:
С учетом безвизового режима, который сейчас открыт, надеемся, что это в том числе стимулирует любителей именно этого вида путешествия приезжать сюда к нам, в Березинский биосферный заповедник.