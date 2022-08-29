«Такой природы в Европе нет». Чем Березинский биосферный заповедник так привлекателен для иностранцев?

Новости Беларуси. В 2022 году более четверти миллиона туристов посетили Беловежскую пущу. Вырос и поток иностранных гостей, несмотря на ковидные ограничения, которые по-прежнему действуют в некоторых странах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Березинский биосферный заповедник по своему статусу уникален. Более 85 тысяч гектаров – каждый сантиметр здесь под особой охраной. На его территории можно заниматься исключительно наукой и в ограниченном количестве – экологическим туризмом. Нетронутая человеком почти сотню лет природа.

Андрей Прокошин, директор Березинского биосферного заповедника: В каждую пору года нашим туристам предлагаем свои экскурсии. Весной, например, тетеревиный ток – красивейшее зрелище, это колония куликов. В конце лета мы показываем медведя в дикой природе.

Последние годы здесь активно развивается экологическое просвещение: музей меда и пчеловодства, лесной зоопарк, экотропа и даже мифология. Время показывает, что сработало. За 2021 год рекордные 76 тысяч туристов – в 2022-м превзойдут.

Андрей Прокошин:

Активизировались туроператоры, иностранные в том числе. Они выходят на нас с предложениями о сотрудничестве, о возможности привозить к нам группы. На экскурсии, туры, потому что такой природы, как у нас, в Европе нет.