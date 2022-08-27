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Витебская область вошла в тройку лидеров по посещению россиянами – что привлекает туристов?

27 августа 2022 07:23
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Новости Беларуси. Витебская область становится популярным маршрутом среди российских туристов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Северный край входит в тройку лидеров после Минска и столичного региона.  

Витебская область вошла в тройку лидеров по посещению россиянами – что привлекает туристов?-1

Привлекают гостей не только древняя история и красоты края. Едут ради познавательного и активного отдыха. Ну и конечно, за дешевым шопингом и качественными продуктами. Специалисты отмечают темп роста туруслуг.  

Витебская область вошла в тройку лидеров по посещению россиянами – что привлекает туристов?-4

За первое полугодие он составляет 185 %. А выручка оценивается в 6,5 миллиона долларов. Регион почти вышел на то количество гостей, которых принимал в доковидные времена.  

Витебская область вошла в тройку лидеров по посещению россиянами – что привлекает туристов?-7

Ирина Проскурина, жительница Москвы (Россия):
Мы уже посмотрели многое. Мы побывали в удивительном, небольшом, но таком уютном и теплом городе Орша. Убедились, что отношение к памятникам культуры, к историческим памятникам очень внимательное.  

Витебская область вошла в тройку лидеров по посещению россиянами – что привлекает туристов?-10

Лариса Петровская, директор туристической компании:  
Есть туристы, которые открывают только для себя Беларусь. Им интересны основные знаковые, топовые места. Которые они знают. А есть туристы, такие как гурманы. Которые в Витебске были, в Полоцке были, а дайте нам глубинку. Тут и Мосар, тут и Браслав, тут и другие интересные места.  

Витебская область вошла в тройку лидеров по посещению россиянами – что привлекает туристов?-13

Значительный интерес к нашей стране вырос и благодаря действующему безвизу для граждан Латвии, Литвы и Польши. С середины апреля Беларусь посетили более 200 тысяч человек. Каждый третий стал гостем Витебской области.  

# Беларусь-Россия # Туризм # Ирина Проскурина # Лариса Петровская # Фотофакт

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