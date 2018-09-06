БРСМ ждёт ребрендинг организации

Новости Беларуси. Большие поступки для малой родины. Проектом #ЗаДело! – он стартовал сегодня – БРСМ отмечает 16 день рождения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Суть трудового марафона – в максимальном вовлечение молодежи в благоустройство своей малой родины.

Например, в Минске акция развернулась на острове Комсомольцев в парке Победы. В скором времени здесь появятся площадки для молодежных концертов и встреч, а также дизайнерские скамейки с элементами белорусского орнамента.

Такие открытые креативные пространства, по мнению организаторов, должны стать центром притяжения. Меняться планирует и сама молодежная организация.

Дмитрий Воронюк, первый секретарь ЦК БРСМ:

На данный момент мы вели внутренние преобразования, перенастраивались. Мы хотим, чтобы 2019 год стал для нас знаковым, хотим запустить ребрендинг нашей организации. Да, мы преемники комсомола, но мы должны быть дыханием молодежи, чувствовать это. И мы хотим, возможно, подумать над новым форматом, новым названием.