«Здесь есть всё то, что создано природой и не тронуто человеком». Что стоит посетить в Березинском заповеднике

Анастасия Макеева, корреспондент:

Здесь самый чистый воздух в Беларуси и первозданная красота на каждом шагу. Сегодня мы отправимся в Березинский заповедник и откроем для себя топ-5.

85 тысяч гектаров лучшего, что есть в нашей природе. Дремучие леса здесь сменяет верховое болото и кристально чистые воды. В богатой флоре нашли приют более 100 краснокнижных животных и растений. Единственный в нашей стране заповедник напоминает захватывающую книгу приключений.

Андрей Прокошин, директор ГПУ «Березинский биосферный заповедник»:

Более трети популяции бурого медведя живёт у нас, и здесь для него, наверное, самое благоприятное место, потому что мы постоянно фиксируем 2-3, даже 4 медвежонка. Мы практически единственное место в Беларуси, где обитает большая европейская пятерка – это зубр, лось, волк, рысь и медведь.

Зеленая история заповедника началась благодаря бобрам. 95 лет назад здесь обнаружили поселение этих «строителей», в то время как на просторах европейского континента они практически исчезли. Охранные меры сделали свое дело. И сегодня в фотоловушках зоологов красуются разные хищники. Ну, а если вам хочется стать к дикому миру ближе, по осени можно послушать рев оленя, зимой пройтись на лыжах по горячим следам, а в ближайшем августе понаблюдать за медведем.

Александр Спрингер, зоолог:

Для этого мы засеваем поле овсом, и когда овес созревает, медведь приходит из леса кормиться. У нас там оборудован наблюдательный домик. Ночные наблюдения за совами. В пойме Березины у нас оборудована вышка, и там можно наблюдать лебедей и уток.

А вот зоопарк открыт всегда. Более сорока лесных жителей прописались в просторных вольерах. Дмитрий Быковский – местный смотритель. Помнит времена, когда Умка была еще маленькой. А сейчас из Борисова привезли нового ребенка – знаменитую Василису.

Дмитрий Бычковский, рабочий по уходу за животными:

Кашу варим гречневую, рисовую.

Анастасия Макеева:

Может быть, было такое, что ночью просыпаетесь, выходите во двор и вот глаза напротив? Дмитрий Бычковский:

Было. Косули приходили на огород, стоги сена стояли, и они зимой приходят и кушают. Анастасия Макеева:

Таких случаев, чтобы нападали животные, не было? Дмитрий Бычковский:

Не было.

Приручить дикую природу сложно, все с характером и все осторожничают. Вот и ветврач Тома долго задабривала лосенка. Малышку нашла в лесу собака, пару месяцев у себя продержали люди, а затем принесли в заповедник. Теплое молоко и лесные травки поднимают иммунитет. А вот любопытным туристам нужно быть начеку. Тамара Александрова, ветеринарный врач:

Лося можно покормить морковочкой, капусточкой, которая у нас есть на кассе. К медведю, к рыси не подойдешь, к волкам – они тоже могут оскалиться. Даже когда зубра кормишь, он может своим рогом так боднуть, что мало не покажется. Конечно, все это нужно с осторожностью.

Путешествие продолжаем по заповедным экотропам. Только за прошлый год здесь прошло более 50-ти тысяч гостей. Германия, Австрия, Норвегия, Нидерланды – перечислять можно без остановки. Эталон нетронутой природы на вес золота. Олег Шафарович, экскурсовод, начальник туристического отдела:

Иностранцы, особенно те, которые из южных стран, где из-за индустриализации леса вырубаются, они просто удивляются тому, что есть такая богатая и разнообразная природа. Если здесь дерево падает, его никто не убирает, оно остается лежать, оно лежит себе спокойно, покрывается мхом, там заводятся лишайники, насекомые разные. И это часть биомассы, оно полежит еще 50 лет, полностью сгниет и ничего не останется.

Только представьте под этим мхом 7 метров жидкого торфа. А миниатюрным соснам уже по 100 лет. Верховое болото занимает более 60% заповедника. Этому чуду 7 тысяч лет. И вполне вероятно, что где-то еще не ступала нога человека. Но местные Сусанины дадут возможность прочувствовать экстрим по-белорусски. Экотропа «Люди на болоте» проверит вас на прочность и наполнит чистейшим кислородом. Здесь нулевая точка загрязнения.

Олег Шафарович:

Маршрут около 4 часов занимает, бродим по этим местами, где-то засасывает, может оставить сапог, уйти по пояс. Вытягиваем, поэтому мы ходим по несколько человек. Весь мох, который тут растёт, – сфагнум. У него очень много антисептических свойств, которые помогают очищать воду. На экскурсии одну даму это так восхитило, что она в 9 утра в воскресенье умывалась этой водичкой, она ее попила и говорит: «Господи, это лучшее, что со мной могло случиться».

Анастасия Макеева:

Сбор грибов, ягод и рыбалка по понятным причинам на заповедной территории под запретом, но удержаться перед экологически чистым продуктом просто невозможно.

Исключение составляют только местные жители. К слову, за клюквой на тихую охоту отправляются и волки. Зимой они выкапывают на болоте ягоды и пополняют себя витамином С. Взбодриться и набраться сил на месяц вперед поможет активный отдых. 110 км по заповедной Березине на байдарках покажутся сказкой. Ни единого населенного пункта, по берегам – птицы и копытные.

А еще веломаршруты, конные прогулки и веревочный парк. Оказаться на месте Маугли и покорить все препятствия в воздухе все равно как побывать в фитнес-зале, только в 100 раз лучше.

К слову, свои герои есть и в заповеднике. Повстречать Болотника необыкновенного – к счастью.

Анастасия Макеева:

Если вам захочется переключиться с дикой природы на деревенскую жизнь, то можете посетить зоопарк домашних животных, совсем скоро здесь появится еще больше очаровательных питомцев. Символично и то, что на медовый спас здесь планируют открыть музей меда. Одним словом, от такой насыщенной программы – пальчики оближешь.

Туристы:

Мы находимся в отпуске и решили поездить по Беларуси в этом году, посмотреть наши достопримечательности.

Здесь есть все то, что создано природой и не тронуто человеком. Это вдохновляет еще раз приезжать.