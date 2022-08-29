Событийный туризм и пакеты «всё включено». Чем россиян привлекает Беловежская пуща – рассказали они сами

Новости Беларуси. Более четверти миллиона туристов посетили Беловежскую пущу в 2022 году. Это на 20 тысяч больше, чем в 2021-м. Вырос и поток иностранных гостей, несмотря на ковидные ограничения, которые по-прежнему действуют в некоторых странах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Национальный парк встретил порядка 30 тысяч иностранцев, что в три раза больше прошлогоднего показателя. Польская сторона не возобновила работу пущанского пограничного перехода, который действовал по безвизу и способствовал взаимному обмену туристами по принципу «Две страны – одна пуща».

В ладимир К остенко, турист ( Р оссия): Мы сегодня к нему подъехали и убедились, что он закрыт. Хотелось и на польскую сторону съездить. Видимо, это будет в другой раз.

Олеся Женевская, т урист (Россия): Побывать в Беларуси и не побывать в Беловежской пуще – это как-то даже странно. Это такая визитная карточка.

Оксана Богалейша, начальник отдела туризма, маркетинга и рекламы Национального парка «Беловежская пуща»:

Мы сейчас делаем упор на событийный туризм. Мы идем в ногу со временем, поэтому есть у нас пакеты «все включено». Есть тур выходного дня с проживанием.

Поместье Деда Мороза, археологический музей под открытым небом, более 60 километров веломаршрутов среди реликтового леса – топ-лист у иностранных туристов. Пользуется популярностью и тур под названием «Мир дикой природы», во время которого есть возможность понаблюдать за животными в естественной среде и изучить поведение редких птиц. Теперь национальные заповедники планируют еще больше расширить пакет услуг с акцентом на познавательный и экологический туризм для всей семьи.