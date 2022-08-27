«Турист уезжает с полными сумками». Ради чего литовцы и латвийцы приезжают в Беларусь?

Новости Беларуси. Сити-туры по Витебской области набирают популярность среди российских туристов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Обзорные экскурсии с гидом привлекают в нашу страну жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Тулы и даже находящегося за 2 тысячи километров города Перми. Увеличился туристический поток в Синеокую и благодаря действующему до конца 2022 года безвизу для латышей, литовцев и поляков. Беларусь открыта. И раз уж приехали, то гостей мы встречаем, как и полагается – экскурсии, активный отдых и даже подлечим здоровье. Туризм оздоровительный – это тоже о нас. Тему продолжит Виктор Пралич.

Виктор Пралич, корреспондент:

Спрос на сити-туры с середины лета еженедельно растет на 20 %. Познакомиться с нашей страной едут за тысячи километров. Среди популярных направлений Минск и столичный регион. Замыкает тройку лидеров северный край – Витебская область.

Группа туристов приехала из Москвы. В Витебске впервые. Город на берегу Западной Двины лишь часть большого путешествия по северному региону. Три насыщенных дня расписаны почти по минутам. Орша, Витебск, Полоцк, усадьба Репина – впечатлений ожидают много. Витебская область вошла в тройку лидеров по посещению россиянами – что привлекает туристов? Туризм стал интегрированным. Если раньше ехали только за зрелищем, то теперь и за хлебом. Неотъемлемая часть каждого тура – шопинг. А шопинг по-белорусски – это всем известное качество и приемлемая цена.

Ирина Петровская, директор туристической компании:

К нам, в Витебскую область, активно приезжают туристы из Латвии и Литвы. Их всегда интересовали наши белорусские товары, как текстильные, льняные изделия, так и наши продовольственные товары. Белорусские колбаса, молоко, сыр, славятся далеко за пределами нашей республики. Турист уезжает с полными сумками, надо сказать. Никто не уезжает без покупок.

А это один из пунктов пропуска белорусско-латвийской границы – «Григоровщина». На въезд в нашу страну заметны очереди из авто на латвийских номерах. Те, кто субботним утром встал пораньше, уже возвращаются в родные края с белорусским товаром. Ради чего и приезжали.

Леонгина Лавник, жительница Краславы (Латвия):

Есть что намного дешевле, а есть и так, более на уровне. У нас не все можно везти, конечно. Через белорусскую можно, а у нас нельзя.