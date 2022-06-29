Проплывают медведи и гуляют лоси. Каких животных можно увидеть на экотропах Березинского заповедника?

Сегодня в базе данных Березинского – 58 млекопитающих и 240 видов пернатых. Но потепление климата вносит свои коррективы, рассказали в программе «Земля памяти» на СТВ. Фотоловушки не врут. Больше становится южных растений и насекомых. Из-за отсутствия снега пострадала полярная куропатка, и наоборот – белых цаплей и богомолов стало больше. Окунуться в белорусские джунгли можно на экотропах. Увлеченные гиды расскажут любопытные факты из жизни флоры и фауны.

Александр Спрингер, зоолог:

Здесь можно посмотреть различные типы леса. Если повезет, можно увидеть различных зверей, как они отдыхают, как питаются. Но это можно и на нашем YouTube-канале посмотреть.

Анастасия Макеева, корреспондент:

Дайте совет, приехали туристы, гуляют по тропам, а тут навстречу выходит лось. Александр Спрингер:

Пошуметь-покричать или сейчас у каждого практически есть смартфон, можно включить громкую резкую музыку.

Анастасия Макеева:

Хорошо сказать, когда медведь не дышит за затылком. Александр Спрингер:

Поэтому нужно вести осмотрительно в лесу.

Погружаться в заповедные дали можно с ветерком: на велосипедах и байдарках. Сплавы – маст-хэв для туристов. Красавица-Беризина без единого населенного пункта. Или Сергучский канал – исторический путь «Из варяг в греки». Каждый выбирает сплав сам: от одного дня до недели. Танцующие водоросли, россыпь кувшинок, компания косулек-лосей гарантированы. Как и походная романтика с ночевками в палатках, ухой и песнями у костра. Жизнь в моменте. Ловите – лето в самом соку.

Олег Шафарович, экскурсовод:

Однажды даже через озеро Манец переплывал медведь. Такой молодой, около пяти лет. Туристы любого уровня подготовки могут вполне себе хорошо ходить на байдарках. Байдарки у нас полиэтиленовые, которые очень ходкие и если выполнять два простых правила: не вставать с байдарки, не пытаться сорвать растения, что в заповеднике уже запрещено, то тогда вы останетесь в байдарке, не будете изучать что же такое Березина и искать золото французов ногами.

В заповеднике каждый сезон полон приключений. И дело не только в традиционных праздниках как Купалье, Колядки, Масленица. Специально оборудованные вышки и смотровые площадки позволяют наблюдать за хищниками во всей красе. Сериал в мире животных. Ранней весной в глухих болотах можно побывать на тетеревиной свадьбе. Встретить рассвет, посмотреть на головокружительные танцы и оставить на память волшебные кадры. В августе поле засевают овсом и приходят мимишные семейства, порой с тремя медвежатами. Круче, чем у Шишкина. Осенью можно послушать рев оленей и стать свидетелем дуэлей за даму сердца. Песни о силе и любви – до мурашек.

Андрей Прокошин, директор Березинского биосферного заповедника:

Можно пройти на лыжах по зимнему лесу. Наш тур называется «Зимняя книга». Все следы, которые мы увидим, гид расскажет, кто здесь шел, можем выйти и послушать волков. В зимний период у волков гон, и они активны и хорошо отзываются. Поэтому можно выйти в угодье и послушать, как воет стая волков. Поверьте, это впечатление не для слабонервных. Сразу вспоминаешь корни, когда первобытный человек сидел у костра. На многие тропинки ещё не ступала нога человека. Почему природа Березинского биосферного заповедника не тронута? Подробнее здесь.

Юрий Богуцкий, орнитолог:

Вот здесь можно посмотреть растение росянка. Анастасия Макеева, корреспондент:

Это хищное растение. Юрий Богуцкий:

Это хищное растение, которое питается маленькими насекомыми. Сейчас в самом разгаре цветение багульника.