На многие тропинки ещё не ступала нога человека. Почему природа Березинского биосферного заповедника не тронута?

Легкие Европы, море Геродота, васильковый рай – как только ни называют природные богатства Беларуси. Заповедных троп у нас немало и зеленый туризм набирает обороты. Один из таких изумрудов отыскали и мы, имя ему – Березинский биосферный заповедник, рассказали в программе «Земля памяти» на СТВ.

Глубокий вдох. Перед нами – эталон нетронутой природы. Наследие ледника. 86 тысяч гектаров с высоты птичьего полета кажутся космосом. Дремучие лесные массивы сменяют верховое болото и разливные реки. В таком оазисе за выходные можно посвежеть на месяц вперед. А началась биография заповедника почти 100 лет назад. Первая мировая истощила наши ресурсы. На грани исчезновения оказались многие виды животных. Среди жертв – бобры.

Андрей Прокошин, директор Березинского биосферного заповедника:

Когда в 1925 году по итогам экспедиции профессора Федюшкина было обнаружено огромное поселение бобров, конечно, это предопределило судьбу создания заповедника. Люди думали о сохранении ресурсов. Мы, современники, сегодня должны снять перед ними шляпу. Уже в 1928 году было проведено первое лесоустройство заповедника. Ставилась задача клеточного разведения бобра, и, как видите, сегодня результат этой работы налицо. Так распространился в Беларуси, что сегодня в отдельных местах он уже приносит вред. И аграрии, и дорожные службы, и другие заинтересованные уже считают его своим кровным врагом.

Необитаемый остров. На многих тропинках еще не ступала нога человека. Можно почувствовать себя настоящим Робинзоном и слиться с природой. Заповедник славится своим семейством – великолепной пятеркой. Здесь обитают волк, рысь, зубр, лось и медведь. Особенно радуют косолапые. По последним подсчетам их около 80-ти – треть белорусской популяции. Такой успех принес охранный статус. Мишки спокойны за себя и свое потомство. Единственный минус – разоряют пасеки, но как устоять. Можно ли использовать воду из болота в качестве косметического средства? Попробовали на себе и делимся результатом. Подробнее здесь.