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Прозрачность воды – 10 метров. Рассказываем про Браславские озера, которым 10 тысяч лет

02 августа 2022 11:37
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Экзотика рядом, пристегните ремни. Улетаем на Браславские озера – райские просторы. В объятиях воды здесь десятки островов. Голубое ожерелье, сапфир – как только не называют красоты национального парка, рассказали в проекте «Земля памяти».

Прозрачность воды – 10 метров. Рассказываем про Браславские озера, которым 10 тысяч лет-1

На холмистой территории разливается шелком более 70 озер. Голубоглазый космос – дар последнего Поозерского, или Валдайского ледника. 10 тысяч лет назад он отставил для потомков неземную красоту.

Прозрачность воды – 10 метров. Рассказываем про Браславские озера, которым 10 тысяч лет-4

Михаил Чичко, генеральный директор национального парка «Браславские озера»:
Такой уникальной местности нет нигде в Республике Беларусь. Национальный парк занимает 64 тысячи гектаров. Вода кристально чистая. У нас находится самое чистое в республике озеро Волосо прозрачность воды до 10 метров. Можно понырять с дайвингом, можно половить рыбу. Рыбаки, как правило, уху варят на нашей воде. Самая популярная это тропа по озовой гряде, на нее тоже можно попасть всем желающим.

Прозрачность воды – 10 метров. Рассказываем про Браславские озера, которым 10 тысяч лет-7

Зелеными тропами пробираемся к символу нацпарка – горе Маяк. У ее подножия бьет источник Окменица. Из-за студеной воды местные прозвали родник «зимником». Не замерзает он даже в лютый минус. Целебная сероводородная вода успокаивает кожу, желудок, дарит красоту, молодость и силы. В благодарность лекарю оставляют монетки, угощения и ленточки. Освежились, и можно покорять вершину.

Анастасия Макеева, корреспондент:
Лестница прямо в небо, такие холмогоры здесь красивые.

Прозрачность воды – 10 метров. Рассказываем про Браславские озера, которым 10 тысяч лет-10

Юлия Павловская, начальник отдела туризма, экологического просвещения и информационного обеспечения национального парка «Браславские озера»:
Да, это одна из лучших и красивейших точек обзорных. Высота горы Маяк 174 метра над уровнем моря. Также гора Маяк включает один из пунктов посещения экологической тропы протяженностью 1,7 километра. Здесь, конечно, место уникальное, наделенное определенной аурой, поэтому сюда и приезжают туристы.

Прозрачность воды – 10 метров. Рассказываем про Браславские озера, которым 10 тысяч лет-13

До ковидных времен на детище ледника побывали туристы из 26 стран. Островная республика на ладони. Инстаграмное местечко, от которого захватывает дух. Для гостей оборудовали качели и смотровые площадки. По обе стороны переливаются озера Снуды и Струсто. Здесь расположился второй по величине в стране остров Чайчин площадью 1,6 тысячи километров квадратных.

Прозрачность воды – 10 метров. Рассказываем про Браславские озера, которым 10 тысяч лет-16

Евгений Кардель, младший научный сотрудник национального парка «Браславские озера»:
До середины XX века на островах Струсто, Чайчин, Шова, если брать Снуды, то на островах Турмас, Лакино проживали у нас люди, были такие своеобразные деревни. В основном занимались рыболовством, немножко еще сельским хозяйством, держали домашнюю скотину, коров, заготавливали корма, сено. За это, собственно, и жили. Даже сейчас, если заехать на остров Чайчин, прогуляться, то заметны следы жизни людей. Крапива, малина – очень бурные заросли. В некоторых местах можно даже заметить яблони.

Прозрачность воды – 10 метров. Рассказываем про Браславские озера, которым 10 тысяч лет-19

Подплыть к островам, как Робинзон Крузо, можно и нужно, но только в дневное время без костров и палаток. Природное богатство под охраной. В планах строительство на Чайчине этнодеревни, чтобы передать дух и колорит древнего Поозерья. Воспарить над озерной планетой поможет новая вышка с четырехэтажный дом – настоящая ракета. В 2021 году здесь познали дзен более 30 тысяч туристов.

Прозрачность воды – 10 метров. Рассказываем про Браславские озера, которым 10 тысяч лет-22

Юлия Павловская:
Озеро Снуды – тоже одно из самых красивых озер. Если с балтских языков переводить, то на русском оно будет означать как наводящее на сон. Озеро довольно спокойное, зеркальное. На озере имеется 11 островов. Мы с вами наблюдаем два острова Лакино и Турмас, это бывшие орнитологические заказники. Там и сейчас заселяется большое количество птиц. На берегу озера Снуды расположена старообрядческая деревня Булавишки там до сих пор проживают старообрядцы.

Медвежонок скучает без внимания людей, а 1 200 видов растений образуют ковёр. Каков заповедный мир браславского нацпарка? Подробности.

# Достопримечательности Беларуси # Туризм # Михаил Чичко # Анастасия Макеева # Юлия Павловская # Фотофакт

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