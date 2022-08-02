Прозрачность воды – 10 метров. Рассказываем про Браславские озера, которым 10 тысяч лет

Экзотика рядом, пристегните ремни. Улетаем на Браславские озера – райские просторы. В объятиях воды здесь десятки островов. Голубое ожерелье, сапфир – как только не называют красоты национального парка, рассказали в проекте «Земля памяти».

На холмистой территории разливается шелком более 70 озер. Голубоглазый космос – дар последнего Поозерского, или Валдайского ледника. 10 тысяч лет назад он отставил для потомков неземную красоту.

Михаил Чичко, генеральный директор национального парка «Браславские озера»:

Такой уникальной местности нет нигде в Республике Беларусь. Национальный парк занимает 64 тысячи гектаров. Вода кристально чистая. У нас находится самое чистое в республике озеро Волосо – прозрачность воды до 10 метров. Можно понырять с дайвингом, можно половить рыбу. Рыбаки, как правило, уху варят на нашей воде. Самая популярная – это тропа по озовой гряде, на нее тоже можно попасть всем желающим.

Зелеными тропами пробираемся к символу нацпарка – горе Маяк. У ее подножия бьет источник Окменица. Из-за студеной воды местные прозвали родник «зимником». Не замерзает он даже в лютый минус. Целебная сероводородная вода успокаивает кожу, желудок, дарит красоту, молодость и силы. В благодарность лекарю оставляют монетки, угощения и ленточки. Освежились, и можно покорять вершину. Анастасия Макеева, корреспондент:

Лестница прямо в небо, такие холмогоры здесь красивые.

Юлия Павловская, начальник отдела туризма, экологического просвещения и информационного обеспечения национального парка «Браславские озера»:

Да, это одна из лучших и красивейших точек обзорных. Высота горы Маяк – 174 метра над уровнем моря. Также гора Маяк включает один из пунктов посещения экологической тропы протяженностью 1,7 километра. Здесь, конечно, место уникальное, наделенное определенной аурой, поэтому сюда и приезжают туристы.

До ковидных времен на детище ледника побывали туристы из 26 стран. Островная республика на ладони. Инстаграмное местечко, от которого захватывает дух. Для гостей оборудовали качели и смотровые площадки. По обе стороны переливаются озера Снуды и Струсто. Здесь расположился второй по величине в стране остров Чайчин площадью 1,6 тысячи километров квадратных.

Евгений Кардель, младший научный сотрудник национального парка «Браславские озера»:

До середины XX века на островах Струсто, Чайчин, Шова, если брать Снуды, то на островах Турмас, Лакино проживали у нас люди, были такие своеобразные деревни. В основном занимались рыболовством, немножко еще сельским хозяйством, держали домашнюю скотину, коров, заготавливали корма, сено. За это, собственно, и жили. Даже сейчас, если заехать на остров Чайчин, прогуляться, то заметны следы жизни людей. Крапива, малина – очень бурные заросли. В некоторых местах можно даже заметить яблони.

Подплыть к островам, как Робинзон Крузо, можно и нужно, но только в дневное время без костров и палаток. Природное богатство под охраной. В планах строительство на Чайчине этнодеревни, чтобы передать дух и колорит древнего Поозерья. Воспарить над озерной планетой поможет новая вышка с четырехэтажный дом – настоящая ракета. В 2021 году здесь познали дзен более 30 тысяч туристов.