Информация о крушении самолета Belavia под Москвой – фейк

В Сети распространилась информация о якобы крушении самолета авиакомпании Belavia под Москвой из-за работы ПВО, сообщает Telegram-канал «Народный антифейк». Публикация создана с целью создания паники среди белорусов и россиян.

Авторы фейковой новости утверждают, что самолет рейса B2917 Минск – Москва якобы перестал быть виден на экранах радаров 27 мая в 12:32 в районе Московской области. Также в материале есть отсылка на заявления экстренных служб, утверждающих об «усиленном режиме работы ПВО» и предположении, что гражданский самолет могли ошибочно принять за цель.

Указанная информация не соответствует действительности!

Рейс B2917 авиакомпании Belavia Минск – Москва в 13:02 совершил посадку в столице России. Фото, где изображены обломки борта с «васильками», сгенерировано провокаторами при помощи искусственного интеллекта.

Фото: Telegram-канал «Народный антифейк»