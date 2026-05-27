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28-29 мая Лукашенко примет участие в саммите ЕАЭС и V Евразийском экономическом форуме

27 мая 2026 16:51
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28-29 мая глава государства совершит рабочий визит в Казахстан для участия в саммите ЕАЭС и V Евразийском экономическом форуме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Астане 28 мая глава государства выступит на пленарном заседании экономического форума, главная тема которого – «ЕАЭС в глобальной цифровой гонке: ставка на искусственный интеллект». Александр Лукашенко представит позицию белорусской стороны по вопросам технологической кооперации в рамках ЕАЭС и внедрения искусственного интеллекта в реальном секторе экономики, приведет примеры отечественного опыта в этой сфере.

Повестка заседания Высшего Евразийского экономического совета, которое состоится 29 мая, включает около двух десятков вопросов. Саммит пройдет в узком и расширенном составах. Главы государств обсудят развитие международной торговли и сотрудничества с партнерами ЕАЭС, использование искусственного интеллекта, вопросы таможенного законодательства, реализации кооперационных проектов и ряд других.

Астана готовится принять заседание Высшего Евразийского экономического совета.

# ЕАЭС # Беларусь-Казахстан # Александр Лукашенко

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