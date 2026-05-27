В Минске проходят учебно-полевые сборы для 10-классников

У столичных 10-классников проходят учебно-полевые сборы. В течение 10 дней окунуться в армейский быт и школьники Заводского района. В войсковой части 31-802 состоялась торжественная церемония открытия. На плацу собрались 100 юношей и девушек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Их ждет строевая, огневая, тактическая и инженерная подготовка, а также военно-медицинская. Уже сегодня, 27 мая, школьники приступили к занятиям. На отдельных локациях они собирали и разбирали автомат, отрабатывали навыки поиска мин с использованием металлоискателя, а также учились оказывать первую помощь. Занятия проходят под руководством опытных инструкторов.

Богдан Вербилович, учащийся средней школы №131 Минска: Готовит будущих солдат, мужественных парней, которые могут постоять за себя, за свою маму и за родину.

Руслан Лобановский, заместитель командира по идеологической работе 2-й инженерной бригады:

Будем конкретно знакомить со спецификой инженерных войск, чтобы ребята потом в БНТУ поступали, становились, приходили к нам на смену. Также привить любовь к армии и отбить всякое возможное какое-то недопонимание, или у некоторых людей присутствует страх. Пускай своими глазками посмотрят, увидят, что здесь все очень доступно, легко и очень дружелюбно.

Для юношей учебно-полевые сборы организованы в двух форматах: с дневным пребыванием на базе центров допризывной подготовки, а также с круглосуточным – в воинских частях. Девушки отрабатывают навыки оказания первой медпомощи только днем в учреждениях здравоохранения, подразделениях МЧС, БГМУ, Белорусского Красного Креста и медицинских колледжей.