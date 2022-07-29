Поколдовать над бумагой и сплавиться по Двине. Как можно провести время в Полоцке?

Приключения в Полоцке продолжаются. И сегодня мы подарим щепотку волшебства. Дом печатника – другая реальность. Здесь стрелки остановились на таинственном средневековье, эпохе рыцарей и алхимиков. Как в старинном фильме, зажигаем свечи и отправляемся колдовать над бумагой. Кропотливый хендмейд.

Евгения Ковалева, помощница печатник:

На самом деле это делали из обыкновенного тряпья. Покупаешь тряпье у тряпичника, потом на мельнице перемалываешь как зерно. Смешиваешь с водой, и вот тебе бумага. Самое главное сейчас – это, конечно, ее отжать.

– Прессом.

– Бумага была дорогой. Не все так просто, теперь нужно с нее еще отжать воду лишнюю.

Когда листы подсохнут и захрустят, можно попробовать себя в роли печатника. Этот станок – наподобие печатного пресса Иоганна Гутенберга, который он спроектировал в далеком 1450-м. Именно на таком рождалась скориновская Библия. Прикоснемся к технологиям из глубины веков.

Олег Хвеженко, печатник:

Для того чтобы матрицу полностью промацаць, таким образом, хаотичным движением, чтобы в одном месте не было сгустка. Закрываем и отправляем под пресс. Берите двумя руками и вращайте на меня.

– Ух ты! Какая красота! «Запрашаем в место Полоцк, где София Святая светло на душу разливае, а Евфросиния премоцную ахову чинит».

Послание для гостей и туристов готово. Но какой документ без печати? Заверим сигнетом легендарного первопечатника – месяц и солнце озарит любое творение. Пожалуйста, печать ставьте. А печать подтверждает, что это вами самостоятельно напечатана первая страница.

Здесь вас научат писать пером с чувством, толком, расстановкой. Это же надо было не порвать бумагу. Так много веков назад выводили свои строчки знаменитые маэстро. Атмосфера, вдохновение.

Евгения Ковалева:

Мы для наших гостей предлагаем отгадать загадки. Как сделать так, чтобы рукописи не горели? Пытаемся максимально сделать алхимические элементы, формулы. В подземелье у нас загадки про наш город. Можно узнать, какая хоругвь была у Полоцкого воеводства, как выглядел наш Полоцк в XVII веке.

Сказка продолжается на Западной Двине. Сплав на байдарках – еще одна идея улетного выходного на Полотчине. С берегов открываются самые живописные виды. Активный отдых подвластен любым возрастам и возможностям. Вместе с опытными инструкторами новички будут на ходу, а познавательная экскурсия сделает тур незабываемым.