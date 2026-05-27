Прибалтика тратит миллиарды на оборону, но ее небо остается «проходным двором», а вся транспортная инфраструктура Литвы оказалась уязвимой для беспилотников. Такое признание на днях сделал министр транспорта республики Юрас Таминскас. По его словам, ни один из трех аэропортов страны пока не имеет надежной защиты от небесных нарушителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За минувшую неделю Литва пережила три воздушные тревоги, вызванные предполагаемым пролетом вражеских дронов. Объекты так и не были перехвачены или идентифицированы, однако эвакуация началась. Министр транспорта, подводя итоги инцидентов, подверг жесткой критике вильнюсский аэропорт и Агентство транспортных компетенций.

Оказалось, что в аэропорту подготовка сообщений для пассажиров во время ЧП заняла столько же времени, сколько длилась сама тревога. К тому же персонал оперативно спустили в защищенные помещения, а пассажиров бросили в терминалах, фактически подставив под возможный удар. В укрытии Агентства транспортных компетенций вообще не смогли разместить людей, потому что оно оказалось завалено мусором и превращено в склад.

Провалы литовское руководство признало, но организовывать безопасность населения не спешит. Вместо этого президент Литвы накануне на встрече с Урсулой фон дер Ляйен вновь заговорил об угрозах и потребовал денег на закупку дополнительного вооружения.