Медвежонок скучает без внимания людей, а 1 200 видов растений образуют ковёр. Каков заповедный мир браславского нацпарка?

Экзотика рядом, пристегните ремни. Улетаем на Браславские озера – райские просторы. В объятиях воды здесь десятки островов. Голубое ожерелье, сапфир – как только не называют красоты национального парка, рассказали в проекте «Земля памяти».

Открываем заповедный мир. В зеркале – кувшинки Моне, под ногами – луговая скатерть. Волшебный аромат. На территории нацпарка произрастает более 1 200 видов растений, из них 46 в Красной книге. Можно залюбоваться сон-травой, кизильником черноплодным, карликовой березой и даже заварить себе чай с земляникой и чабрецом. Отпускникам разрешается.

Анастасия Макеева, корреспондент:

Кстати, вкусно. Я теперь понимаю, почему лошадки любят клевер.

Евгений Кардель, младший научный сотрудник национального парка «Браславские озера»:

Конечно, очень вкусное растение, одно из самых вкусных. Из птиц более 200 обитает на территории национального парка, из которых более 50 занесены в Красную книгу. Из примечательных – хищные виды, орлан-белохвост, из водоплавающих – кулик-сорока, большой крохаль.

Михаил Чичко, генеральный директор национального парка «Браславские озера»:

В нашем учреждении 112 тысяч гектаров леса. Есть абсолютно заповедная зона, где запрещена и охота, и сбор грибов и ягод. А в остальных зонах она регулируемая. Построили цех, чтобы продавать дары природы – это шоковая заморозка, вакуумная упаковка. Мы продаем рыбу, грибы, ягоды в таком варианте.

Рассекаем по клевым местечкам. Рыбалка проходит на ура. Только за 2021 год было реализовано почти 27 тысяч путевок. Прокат плавсредств и снастей – все включено. Здесь обитает более 30 видов хвостатых. В Красной книге числится снеток – золотая рыбка. Поймать удачу можно в виде окуньков, лещиков, линя, плотвы, судака, налима, красноперки, жереха, язя и многих других. Сомы по 10 килограммов, щучки по 16, сазаны по 18 – такие трофеи не редкость. Хорошо рыбе на ледниковых просторах. Евгений Кардель:

На озерах нацпарка рыбалка платная. Это ловля различными конструкциями удочек: поплавочными, донными, фидерами, можно ловить спиннингом в заброс, то есть на хищника, посредством троллинга. Также есть подводная охота как раз на Струсто – одно из трех озер, где подводная охота разрешена. Разрешен лов не более 5 килограммов рыбы в сутки на человека, но если одна рыба превышает этот размер, то ее можно забрать. По законодательству, национальный парк как пользователь рыболовных угодий обязан возмещать то, что выловили рыболовы. Кроме щуки проводим зарыбление некоторых небольших озер карасем серебряным, карпом.

В Беларуси немного озер, которые предназначены для подводной охоты. Когда чистая вода, погружаешься – как живешь в своем мире. Цвета, краски очень красивые, яркие. В основном дно здесь сапропель – трава, как ковер. Очень красиво.

В лесах Браславщины обитает 52 вида млекопитающих. Бурый медведь, рысь, барсук, горностай и другие в почетном краснокнижном списке. В живой природе увидеть всех нереально. Зато можно отправиться в сафари-парк Мекяны. Пушистая братва рада гостям. В демонстрационных вольерах порядка девяти видов постояльцев: лисы, косули, енот, фазаны, кролики и многие другие.

Антон Пантелеенко, начальник вольерно-прудового хозяйства национального парка «Браславские озера»:

Этому мишке уже 27 лет. Если переводить на человеческие, это уже порядка 70.

– Так он дедушка.

– Рацион у него – порядка 10 килограммов каши в день, но это не считая фруктов, овощей.

– Написано, что со своим нельзя. То есть это под запретом?

– Да, это под запретом, потому что у каждого животного есть свой рацион.

В волчьем семействе обед всегда начинает вожак стаи – отец. Царит полный патриархат. Кстати, у серых пополнение – шесть волчат. Правда, пока мама не подпускает к малышам. Зато поздороваться с местной звездой, шестимесячным плюшкой Васей пока еще можно.

Антон Пантелеенко:

Попал к нам из Борисовского района. Там он прибился к женщине во двор. Еще ребенок, игривый, скучно ему бывает. Как люди пройдут, тогда начинает кричать. Люди рядом, тогда он спокойно себя ведет. Дружелюбный, но уже сила чувствуется. Когти уже серьезные и прикус. Он и вверх подымается, и по бревну ходит, через 10 минут он уже спит. Его хоть палкой тыкни, он не проснется.

– Настоящий медведь. Но в спячку же в зоопарке не впадают?

– У нас большой медведь ни разу еще не спал.

И если к вольерам можно приехать в любое время с 5 утра до 9 вечера, то в сафари-парк, где животные живут в естественной среде, лучше на рассвете или поздно. Когда солнце садится, им комфортно и они грациозно расхаживают по периметру 24 километров. Поймать в объективе можно благородных оленей, зубров, косулей, лосей, лис, кабанов. Для удобства туристов есть велосипеды и квадроциклы. Анастасия Макеева:

Тут у вас сладкая парочка твикс. Не давали еще потомство?