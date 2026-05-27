Кооперация и цифровой суверенитет – на чем акцентирует внимание ЕАЭС в условиях мировой турбулентности

Евразийская интеграция сегодня проходит, пожалуй, один из ключевых этапов своего развития на фоне глобальной турбулентности, санкционного давления и борьбы за технологическое лидерство – страны ЕАЭС все отчетливее делают ставку на собственные ресурсы, промышленную кооперацию и цифровой суверенитет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Именно эти вопросы станут центральными на предстоящем заседании Высшего Евразийского экономического совета, который пройдет 29 мая в Астане. Стороны обсудят стратегию развития объединения до 2030 года: от цифровой трансформации экономики и внедрения искусственного интеллекта до устранения торговых барьеров и расширения сотрудничества с внешними рынками. Астана готовится принять заседание Высшего Евразийского экономического совета. А накануне саммита в столице Казахстана стартует Евразийский экономический форум – крупнейшая экспертная площадка Союза. Главный акцент – на технологическую независимость и создание собственного конкурентоспособного продукта в условиях глобальной конкуренции.

Для Беларуси эта повестка особенно чувствительна. Минск последовательно продвигает курс на углубление промышленной кооперации, развитие импортозамещения и запуск совместных высокотехнологичных производств – от микроэлектроники до машиностроения. Позиция нашей страны неизменна: союзу нужен свой сильный евразийский продукт. При этом белорусская сторона традиционно акцентирует внимание и на вопросах региональной стабильности – как ключевом факторе экономической безопасности всего евразийского пространства. Ожидаются на саммите и непростые дискуссии - лидерам предстоит проанализировать дальнейший курс Армении. О настоящем и будущем евразийской интеграции, цифрах, достижениях и геополитических вызовах – репортаж Вероники Кудринецкой.

«Суверенный центр многополярного мира» – так сейчас говорят о ЕАЭС. Объединение формирует устойчивый экономический каркас на пространстве Большой Евразии. В масштабах глобальной экономики Союз представляет собой емкий рынок с населением более 185 миллионов человек и 14 % суши Земли.

Совокупный валовой внутренний продукт стран «пятерки» по итогам 2025 года продемонстрировал уверенный рост почти на 2 %, а в пятилетней ретроспективе данный показатель увеличился на 18 % и составил более 2,5 триллиона долларов. Объем внешней торговли с третьими странами стабильно удерживается на отметке около 780 миллиардов долларов, что сопоставимо с крупнейшими экономическими блоками планеты. Международный трек союза активно расширяется: соглашения на льготных условиях торговли уже действуют с Ираном, Сербией, ОАЭ, Вьетнамом, Монголией и Индонезией.

Промышленное производство увеличилось на 29 %, сельскохозяйственное на 26. Союз вносит весомый вклад в мировую индустрию, обеспечивая примерно 1/30 часть всей промышленной продукции планеты. ЕАЭС обладает мощным энергетическим потенциалом – вырабатывает каждый 20-й киловатт мировой электроэнергии. У интеграционного содружества первое место в мире по добыче нефти. Второе – по добыче газа и производству минеральных удобрений. Третье место – по производству пшеницы, картофеля и молока.

Олег Лушников, председатель Комитета по международным отношениям и дипломатии общественной палаты ЕАЭС (Россия):

Уже и Иран говорит: «А почему бы нам не углубить наши отношения до потенциального членства в Евразийском союзе». И это будет еще более выгодно для всех, потому что тогда получится рынок уже больше 200 миллионов и выход к Южному океану.