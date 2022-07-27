К этому камню приходят бездетные пары и больные люди. Как древний валун исполняет самые заветные мечты?

Дивный рельеф Ошмянской возвышенности – продукт Ледникового периода. Как и этот валун близ деревни Огородники. Он прибыл с Аландских островов 10 тысяч лет назад. Розовый гранит весом 74 тонны. Белорусский айсберг стал полюсом притяжения наших предков. Его силе поклонялись с языческих времен, сообщили в программе «Земля памяти» на СТВ.

– Мы прыйшлі ў лес за лекавымі травамi, а тут волат-камень. Кажуць, ён розныя цуды творыць. А вы ведаеце пра гэта?

– Страх сказаць – камень утвораны ад гора людскога.

Одна из легенд гласит, что свекровушка прокляла собственного сына. Не пару он себе выбрал – красивую, скромную, но больно бедную. Убитый горем юноша растворился во тьме леса. Разгулялся шальной ветер, парень оступился и исчез в смертельном овраге. На утро со всей деревней небо плакало дождем, а несчастная девушка пропала без вести.

– Дзе быў той яр, там бура бушавала, а на галінцы над ракой звісала квяцістая хусціначка дачкі. І яр той раптам высах на вачах, ад слёз дзяўчыны ўтварыўся камень.

– Як сумна.

– Сумна. Таму ён і завецца нявесцін камень. Преданий вокруг великана немало. Считают также, что здесь жила монахиня-послушница, которая молилась о здоровье молодоженов. Но то, что это волшебник и лекарь, знают не из сказок.

Станислава Томашевич, заведующая отделом культуры и досуга деревни Гроди:

Справа ў тым, што людзі сюды прыходзяць прыбіраць гэтае месца. І вось жанчына прыходзіла, у яе не склалася жыццё, развяліся з мужам. Дзеручы мох на гэтым камяні, казала: дзяру, мыю, прыбіраю, можа, і мне пашанцуе. Жанчына выехала ў іншы горад, спаткала свае каханне. Прыязджала да нас тэлебачанне з Брэсцкай вобласці. Маладая дзяўчына, рэжысёр падыходзіць да камяня і кажа: мне так не шанцуе ў каханні. Праз паўгады яна патэлефанавала нашаму дырэктару Вольге Баліславаўне і падзякавала за гэты наш камень, бо дзяўчына і замуж выйшла, і цяжарная ўжо была.

У нас не было второго ребенка, и я проводила здесь экскурсию. Просто попросила и буквально через год уже уходила в декрет.

Талисман. Молодожены повязывают ленточки на счастье. Одинокие просят помощи, бездетные семьи – малышей, больные – исцеления. Место сакральное и требует тет-а-тет. Если обратиться с верой и от чистого сердца, памятник природы услышит. Главное – не тревожить старца, пытаться двигать, насмехаться и приходить с тучными мыслями. Не поддался валун даже графу Чапскому, который хотел перевезти диковинку в свой дворец. Миссия святыни – помогать людям. И знают о ней далеко за пределами страны.

Сергей Жилик, методист по музеям и охране историко-культурного наследия Ошмянского районного центра культуры:

Традиция почитания валуна «Невестин камень» является нематериальной историко-культурной ценностью нашего района. Дотрагиваются до него, просят исполнения своих желаний. Бывает, что оставляют здесь конфетки, яблоки, маленьких куколок в кошелках плетеных. – А вы замужам?

– Нет.

– Вось, калі ласка, яшчэ раз і на вас праверым.