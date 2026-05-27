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Ремонт моста на въезде в Вилейку планируют завершить к сентябрю

27 мая 2026 14:20
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Комфорт, безопасность, а также новые логистические возможности. В Минской области проводится модернизация дорожной инфраструктуры, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Ремонт моста на въезде в Вилейку планируют завершить к сентябрю-2

Реконструкция ключевого моста на въезде в Вилейку уже выполнена на 80 %. Основное строение полностью смонтировано. Сейчас ведется устройство мостового полотна. Рабочие укладывают защитные слои, занимаются гидроизоляцией и устанавливают барьерные ограждения. Сооружение длиной более 180 метров будет отвечать всем современным стандартам: широкие полосы, удобные тротуары и отдельная велодорожка. Завершить работы планируют к сентябрю.

Ремонт моста на въезде в Вилейку планируют завершить к сентябрю-4

Андрей Мазейка, прораб мостостроительного управления № 7 ОАО «Мостострой»:
К середине месяца планируется сброс движения со старого моста на новый. После этого мы приступим к завершающему этапу строительства – это разборка существующего моста. Сентябрь у нас по планам – сдача всего комплекса работ по этому объекту.

Сейчас движение в Вилейку со стороны Молодечно организовано по старому мосту. После введения в эксплуатацию нового сооружения, отслуживший демонтируют.

# Ремонт # Мосты Беларуси

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