В Беларуси проходит акция «Безопасные каникулы» – она продлится все лето

Главная задача спасателей – предупредить пожары из-за детской шалости с огнем и обучить правилам поведения дома, на улице и у водоемов. Программа интерактивная: инспекторы проводят обучающие викторины, мастер-классы и квесты прямо в школах и детских садах. Закрепляют знания на практике. В планах – экскурсии в инновационные центры безопасности МЧС, где дети до автоматизма отработают главные шаги спасения.

Лето без происшествий! В Беларуси проходит акция «Безопасные каникулы», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Роман Амельченя, учащийся гимназии № 1 Старых Дорог: Дети в центре тренируют самые важные навыки при чрезвычайных ситуациях, они учатся вызывать скорую, оказывать первую помощь пострадавшему.

Дарья Разумовская, учащаяся гимназии № 1 Старых Дорог: Очень хорошо, что для детей делают такие центры, что они могут научиться правильно себя вести.

Виктор Василенка, начальник Стародорожского РОЧС

Цель этой акции – в очередной раз донести до взрослых и детей о необходимости соблюдения элементарных требований безопасности. Особое внимание будет уделяться безопасному поведению на водных объектах.

Профилактическая акция продлится все лето. Спасатели заглянут в оздоровительные лагеря, где для каждой новой смены проведут тематические дни безопасности и практические тренировки.