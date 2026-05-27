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В Беларуси проходит акция «Безопасные каникулы» – она продлится все лето

27 мая 2026 14:30
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Лето без происшествий! В Беларуси проходит акция «Безопасные каникулы», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Главная задача спасателей – предупредить пожары из-за детской шалости с огнем и обучить правилам поведения дома, на улице и у водоемов. Программа интерактивная: инспекторы проводят обучающие викторины, мастер-классы и квесты прямо в школах и детских садах. Закрепляют знания на практике. В планах – экскурсии в инновационные центры безопасности МЧС, где дети до автоматизма отработают главные шаги спасения.

В Беларуси проходит акция «Безопасные каникулы» – она продлится все лето-2

Роман Амельченя, учащийся гимназии № 1 Старых Дорог:
Дети в центре тренируют самые важные навыки при чрезвычайных ситуациях, они учатся вызывать скорую, оказывать первую помощь пострадавшему. 

В Беларуси проходит акция «Безопасные каникулы» – она продлится все лето-4

Дарья Разумовская, учащаяся гимназии № 1 Старых Дорог:
Очень хорошо, что для детей делают такие центры, что они могут научиться правильно себя вести.

В Беларуси проходит акция «Безопасные каникулы» – она продлится все лето-6

Виктор Василенка, начальник Стародорожского РОЧС
Цель этой акции – в очередной раз донести до взрослых и детей о необходимости соблюдения элементарных требований безопасности. Особое внимание будет уделяться безопасному поведению на водных объектах.

Профилактическая акция продлится все лето. Спасатели заглянут в оздоровительные лагеря, где для каждой новой смены проведут тематические дни безопасности и практические тренировки.

МВД Беларуси проводит специальное комплексное мероприятие «Внимание – дети!».

# Дети # Отдых # МЧС Беларуси

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