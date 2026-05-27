Канцлер ФРГ Фридрих Мерц может лишиться своего поста уже в ближайшее время

Германия стоит на пороге внутриполитической бури. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц, который всего год занимает свой пост, может лишиться должности уже в ближайшее время, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По данным газеты Bild, в его собственной партии – Христианско-демократическом союзе Германии – уже активно обсуждают возможную замену лидера, который, по мнению однопартийцев, пока не оправдал ожиданий.

Рейтинг канцлера рухнул до исторического минимума – 16 %, а недовольство его работой выражают до 83 % граждан. Это самый низкий показатель для действующего лидера Германии за всю историю наблюдений с 1997 года. 58 % немцев уверены, что правительство Мерца не дотянет до конца срока полномочий в 2029 году. Согласно немецкой Конституции, убрать канцлера, не объявляя новые выборы, можно.

Для этого нужен конструктивный вотум недоверия в парламенте и отставка действующего главы правительства. Люди, близкие к Мерцу, расходятся в прогнозах. Одни считают, что он сдастся без боя. Другие уверены: канцлер будет цепляться за кресло до последнего. Эксперты тем временем заявляют, что для Германии, которая находится в состоянии экономического шока, любой сценарий замены власти сопряжен с крахом стабильности всей политической системы.