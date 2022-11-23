Белорусские мальдивы. Посмотрите, какая красота образовалась после добычи мела

А мы держим путь на белорусские Мальдивы. Путевка для тех, кто давно мечтал о перезагрузке.

Анастасия Макеева, корреспондент:

Меловые карьеры уже, как и васильки, стали настоящим брендом Беларуси. Сегодня они есть в разных районах, но здесь, в Волковысском, самые масштабные. Эта бирюза производит настоящий фурор в соцсетях, так что присоединяйтесь.

Кажется, мы на планете фэнтези. В лучах солнца вода переливается от бирюзы до изумруда. И не было бы белорусского чуда без человека. В 1914-м предприятие «Красносельскстройматериалы» начало добывать на богатых землях мел для цемента. За век производства технологических карьеров, или как их еще называют – линзы, образовалось немало. Отслужили родине, теперь восхищают. За неземной красотой отправляйтесь в деревню Колядичи либо городской поселок Красносельский. Ориентир – автопарк предприятия. В объятиях леса таится один из первенцев производства.