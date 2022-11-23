Белорусские мальдивы. Посмотрите, какая красота образовалась после добычи мела

А мы держим путь на белорусские Мальдивы. Путевка для тех, кто давно мечтал о перезагрузке.
А мы держим путь на белорусские Мальдивы. Путевка для тех, кто давно мечтал о перезагрузке.
Анастасия Макеева, корреспондент:
Меловые карьеры уже, как и васильки, стали настоящим брендом Беларуси. Сегодня они есть в разных районах, но здесь, в Волковысском, самые масштабные. Эта бирюза производит настоящий фурор в соцсетях, так что присоединяйтесь.
Кажется, мы на планете фэнтези. В лучах солнца вода переливается от бирюзы до изумруда. И не было бы белорусского чуда без человека. В 1914-м предприятие «Красносельскстройматериалы» начало добывать на богатых землях мел для цемента. За век производства технологических карьеров, или как их еще называют – линзы, образовалось немало. Отслужили родине, теперь восхищают. За неземной красотой отправляйтесь в деревню Колядичи либо городской поселок Красносельский. Ориентир – автопарк предприятия. В объятиях леса таится один из первенцев производства.
Геннадий Найдюк, заместитель генерального директора по идеологической работе и социальным вопросам предприятия:
Добыча мела происходит уступами по 10 метров, но когда уже техника не справляется с подходом грунтовых вод, тогда разработка этого карьера завершается и карьер затопляется, получаются такие живописные пейзажи. Этот самый красивый карьер, привлекает масштабностью. Глубина карьера около 50 метров.
Мальдивы, Карпаты, Норвежские фьорды. Каждый увидит здесь свое. В 2022 году в туристической Мекке обустроили смотровую площадку. Сколько здесь побывало иностранцев – не сосчитать. Теперь заселфиться на фоне космических ландшафтов можно легально. Ведь, страшно красивые в точку. Крутые берега разрушаются, огромная глубина, перепады температур. Экстрим себе дороже. Купаться, ставить палатки, прогуливаться близко к берегам под запретом! Эти шедевры созданы для вдохновения и дивных карточек.
Город впервые упоминается в 1005 году. Чем интересна история Волковыска – подробности здесь.