Понравится поклонникам архитектуры. Посмотрите на храм святого Иоанна Крестителя XVIII века

Следующие координаты для поклонников архитектуры. За эксклюзивом отправляйтесь в Волпу. Храм святого Иоанна Крестителя родом из XVIII века. Сохранился наперекор всем войнам. Это самый высокий деревянный костел Беларуси. Памятник народного зодчества с чертами позднего барокко. Скромный снаружи, пышный внутри. Родник света проливается вместе с органной музыкой.

Янина Банцевич, прихожанка:

Дрога Крыжова. Такие самые почитаемые, от первоначальной постройки. Это наша дорогая реликвия, мы гордимся ей. Святой Иоанн в реке Иордан крестит Иисуса Христа.

Интересно, что католический приход в Волпе был основан в далеком 1474-м. Виленский воевода Олехно Судимонтович с женой Ядвигой основали церковь. Но она сгорела и была перестроена около 1640 года. Фундаторами стали князь Казимир Лев Сапега, маршал ВКЛ, и его жена Теодора Кристина. Время сделало святыню ветхой, и в 1773-м приходской священник Иосиф Казимир Коссаковский построил костел, который известен по сей день. Главный резной алтарь достался по наследству. Первая половина XVII века. Уникальное произведение искусства с нотками маньеризма и барокко. Между увитыми виноградной лозой колоннами помещена икона «Распятие». По бокам от нее скульптуры святых Казимира и Иоанна Предтечи.