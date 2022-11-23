Есть отпечаток рыбы, которая жила 60 млн лет назад. Вот какие ценности можно увидеть в Волковыске

После фотосета рекомендуем заглянуть в музей истории предприятия и окунуться во времена, когда было сплошное море.
После фотосета рекомендуем заглянуть в музей истории предприятия и окунуться во времена, когда было сплошное море.
Татьяна Василевич, экскурсовод, художник-оформитель:
Самый ценный экспонат – это отпечаток доисторической рыбы семейства хоплоптерикс. Мы нашли ее в меловом карьере, где-то приблизительно на глубине 50 метров, сохранился вот такой отпечаток, ей более 60 миллионов лет. Кремневые шахты в таком виде у нас сейчас находятся, закрыты бетонными плитами. Они существуют, когда-то первобытные люди вели разработку, вот как мы сегодня ведем современную разработку, только мы добываем мел, а он когда-то добывал таким способом кремень.
Век назад сырье добывали вручную кирками, пока на смену не пришел паровой экскаватор. К настоящей печи вы бы никогда не приблизились на производстве. В музее есть макет с видео, где можно посмотреть, как обжигается клинкер. В общем, познавать всегда в плюс. А приезжать лучше весной, летом, когда карьеры в самом соку, это незабываемо.
Белорусские мальдивы. Посмотрите, какая красота образовалась после добычи мела – подробности здесь.