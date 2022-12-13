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Почему утром колядуют только мальчики и что такое праздник прилёта птиц? Про обычаи рассказали в мотольском музее

13 декабря 2022 16:21
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Огонек белорусского Полесья. Один из лучших агрогородков Беларуси. Колоритный край на берегах Ясельды. Мотоль для туристов, что нектар для пчел, рассказали в программе «Земля памяти» на СТВ. Сюда слетаются круглый год, чтобы заглянуть в сундук предков и насладиться природой. Народ здесь щедрый и энергичный, вдохновит на новые идеи и зажжет на подвиги.

Почему утром колядуют только мальчики и что такое праздник прилёта птиц? Про обычаи рассказали в мотольском музее-1

Полесскую вандроўку продолжаем в зале обрядов. Не за горами Рождество. Колядуют здесь с лихвой – с козой, звездой и вертепами. Но есть свои обычаи...

Почему утром колядуют только мальчики и что такое праздник прилёта птиц? Про обычаи рассказали в мотольском музее-4

Ольга Кульбеда, научный сотрудник Мотольского музея народного творчества:
Утром ходят поздравлять очень маленькие мальчики. Считается, что в этот день первым в дом должен зайти человек мужского пола, будет счастье весь год. Не дай Боже, в дом первой зайдет девочка или женщина. Это очень плохой знак. Когда мальчики уже зашли, поздравили, им за это дают много денег, что они уже принесли счастье на весь год.

Почему утром колядуют только мальчики и что такое праздник прилёта птиц? Про обычаи рассказали в мотольском музее-7

Дальше у нас представлены весенние праздники Благовещение, праздник прилета птиц. И наши мамы и бабушки пекут булочки в форме птичек гускову лапку, жавороночки и хрущики, как будто птичка издали летит. В Мотоле живут люди только православные.

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# Традиции Беларуси # Туризм # Ольга Кульбеда # Анастасия Макеева # Фотофакт

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