Почему утром колядуют только мальчики и что такое праздник прилёта птиц? Про обычаи рассказали в мотольском музее

Огонек белорусского Полесья. Один из лучших агрогородков Беларуси. Колоритный край на берегах Ясельды. Мотоль для туристов, что нектар для пчел, рассказали в программе «Земля памяти» на СТВ. Сюда слетаются круглый год, чтобы заглянуть в сундук предков и насладиться природой. Народ здесь щедрый и энергичный, вдохновит на новые идеи и зажжет на подвиги.

Полесскую вандроўку продолжаем в зале обрядов. Не за горами Рождество. Колядуют здесь с лихвой – с козой, звездой и вертепами. Но есть свои обычаи...