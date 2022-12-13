Почему утром колядуют только мальчики и что такое праздник прилёта птиц? Про обычаи рассказали в мотольском музее

Огонек белорусского Полесья. Один из лучших агрогородков Беларуси. Колоритный край на берегах Ясельды. Мотоль для туристов, что нектар для пчел, рассказали в программе «Земля памяти» на СТВ. Сюда слетаются круглый год, чтобы заглянуть в сундук предков и насладиться природой. Народ здесь щедрый и энергичный, вдохновит на новые идеи и зажжет на подвиги.
Полесскую вандроўку продолжаем в зале обрядов. Не за горами Рождество. Колядуют здесь с лихвой – с козой, звездой и вертепами. Но есть свои обычаи...
Ольга Кульбеда, научный сотрудник Мотольского музея народного творчества:
Утром ходят поздравлять очень маленькие мальчики. Считается, что в этот день первым в дом должен зайти человек мужского пола, будет счастье весь год. Не дай Боже, в дом первой зайдет девочка или женщина. Это очень плохой знак. Когда мальчики уже зашли, поздравили, им за это дают много денег, что они уже принесли счастье на весь год.
Дальше у нас представлены весенние праздники – Благовещение, праздник прилета птиц. И наши мамы и бабушки пекут булочки в форме птичек – гускову лапку, жавороночки и хрущики, как будто птичка издали летит. В Мотоле живут люди только православные.
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