Не умеешь прясть – никто замуж не возьмёт! Рассказываем, почему в Мотоле так ценят ткачество

Огонек белорусского Полесья. Один из лучших агрогородков Беларуси. Колоритный край на берегах Ясельды. Мотоль для туристов, что нектар для пчел, рассказали в программе «Земля памяти» на СТВ. Сюда слетаются круглый год, чтобы заглянуть в сундук предков и насладиться природой. Народ здесь щедрый и энергичный, вдохновит на новые идеи и зажжет на подвиги.

Радужные дываны и постилки. Под стать яркой харизме мотолян! Нить с предками не теряют, а приданое берегут, как зеницу ока. На этноэкскурсии вам расскажут, как рубашка рождается в поле, и проведут по экспозиции льна. Здесь готовы научить прясть и ткать каждого. Угостят фирменной выпечкой и чайком на травах. В XXI веке ручная работа согревает, как бабушкины рукавички. На мастер-классы приезжают семьями из разных стран. Вот это уровень!

Ольга Рацик, сотрудник Мотольского музея народного творчества:

Права ручка ўсё время крутить веретенку, а ліва потягвае.

– Кота тут не хватает.

– А дывчаты вучылісь с 7 лет уже, садылися за таку кудэлю, і вучыліся на уровне з бабаю i з мамаю прасты. А то як загляне хлопец, няма, ды і не возьмэ. Вот у нас была из Гродно экскурсия, вы не поверыте! Ну супер-мальчик, Даник, сел и прям-таки положил, всю нитку спраў. А дівчынка села – ну не идет.

Ткать у полешуков в генах. За кроснами как рыбы в воде. Сами себе художники. Хотя со стороны ткацкий станок – что программирование.

Галина Мистюкевич, сотрудник Мотольского музея народного творчества:

У нас у Моталi кажуць, на готовым вэрстаты, як заправiць, можа i жаба плэскаты. Любога посады, і будэ ткаты. Снуецца оно на сныўнiцах. Вторы працас iдэ – навывание. Одын чоловік навыты нэ можа. Зовут якую-то там сусідку, падружку. І ўжо одна косу трымае, потому шо ўжо косу сплэтэна, сама основа в косу плетэцца. Ніточка одна тянется ў одно бэрды, друга – у другiя бэрды, шоб получилось у нас уже переплетение. I якi-то получился или половик, или рушник. А ў Мотолі есть различия, просто ткачество – значит, ткачество. Перэборы ткутся вначале цветные и потом даже основывается красная ниточка на перекрест, бы защита якая-то.

Рушники льются рекой. По своей красоте и искусному исполнению они могут встать в одном ряду со слуцкими поясами. В их честь оформили окна в музее. Символизируют сезоны года и пышут красотой. Здесь своя школа. Если вы зайдете в ивановские церкви, удивитесь, насколько богато они украшены. Галерея искусств. Присмотрите и себе оберег для дома.

Галина Мистюкевич:

Як чоловік родыцца, то яго прымаюць на ручнiк, як жэнiцца, то становiцца на ручнiк, а як умiрае, то яго ложат на ручнiк. Як выходзiць замуж дзiўчына, то трэба, каб было не менш як 12 рушників, 12 мiсяцев. Каждый місяц які-то праздник приурочен, бо 12 жа цэркоўных празднiкаў, даже у нас бабы старенькие и то платки меняют, как батюшка ризу меняе. Кажда мама или бабушка ткаўшы, то она уже свои мысли, чтобы лад был в семейной жизни, вот передаецца.

Днем в поле, вечерами за пяльцами. Вышивка – еще один конек. Чем мельче узоры, тем искуснее хозяюшка. Разноцветные картины источают тепло и любовь. В домах старались создать праздник. Эффектный гардеробчик – отдельная песня. Плиссированные юбочки, андараки, да, еще в модных цветах – фуксии и мандарина. Шкаф бабушек в тренде! Присмотритесь!

Свой кажушок оздабляла сама, а пошыў мне яго мой бацька Мінюк Кiрыл.

Мотоль прославился на весь мир благодаря первому президенту Израиля. Чем известно это белорусское местечко? Читайте здесь.

Хто не ведае брэнд Моталя 70-80 гадоў мiнулага стагоддзя? Усе жанчыны з гонарам насілі такія кажушкі, стараліся ўпрыгожваць вышыўкай з яркіх і непаўторных узораў. З далекіх стран ехалі да нас купцы, каб набыць сабе або сваёй каханай такі падарунак.

Ольга Кульбеда, научный сотрудник Мотольского музея народного творчества:

Полукожушки, полушубки очень бережно хранят наши местные бабушки. Зимой, когда зимы снежные, морозные, в церковь надевают такой вот кажушок. Льняные сорочки у нас назывались по-местному манкетницы. Когда эту сорочку распороть, она состоит только из квадрата. В праздничный строй входила такая красивая безрукавка – гарсэт, или галены. Платки в нашей местности в основном были привозные. Самые тонкие назывались маркезетки, а с бахромой, с кутасями. Вот такое местное название – кутаси.

Ходовым вариантом демисезонки были катанки, они же свытки. Аналог пальто делали из обрезков овчины и валяли на славу. Интересно, что раньше по костюму можно было определить статус. Незамужние девушки могли щеголять с распущенными волосами и носили венки. Совсем другая история – замужние дамы. Без платка выходить в свет было верхом неприличия.