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Есть в Беларуси место, где свадьбу гуляли целую неделю. Где оно находится?

13 декабря 2022 16:18
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Огонек белорусского Полесья. Один из лучших агрогородков Беларуси. Колоритный край на берегах Ясельды. Мотоль для туристов, что нектар для пчел, рассказали в программе «Земля памяти» на СТВ. Сюда слетаются круглый год, чтобы заглянуть в сундук предков и насладиться природой. Народ здесь щедрый и энергичный, вдохновит на новые идеи и зажжет на подвиги.

Не умеешь прясть – никто замуж не возьмет! Рассказываем, почему в Мотоле так ценят ткачество (подробности).

Есть в Беларуси место, где свадьбу гуляли целую неделю. Где оно находится?-1

Ах, эта свадьба, пела и плясала. В былые времена невеста должна была вышить мужу красивую рубашку, а он – подарить ей черевички со шнуровкой. Прямо как Вакула. Тогда быть веселью. Подвенечное платье изначально было розовым или голубым. Шелка по такому поводу привозили из Европы. Но оно того стоило, ведь наряд передавали по наследству. 5-6 поколений выходили в нем замуж.

Есть в Беларуси место, где свадьбу гуляли целую неделю. Где оно находится?-4

И все же главной семейной реликвией остается мотольский каравай. Его замешивает для молодых счастливая замужняя женщина, а еще лучше – дама в положении. Украшения из теста – барыла – символизируют мужское и женское начало, которые сплетают в прочную косу.

Есть в Беларуси место, где свадьбу гуляли целую неделю. Где оно находится?-7

А наш коровай славіцца на ўвесь білы світ, і нездарма кажуць: які вдаўся каравай, така і жизнь у маладых будэ.

Мотоль прославился на весь мир благодаря первому президенту Израиля. Чем известно это белорусское местечко? Читайте здесь.

Есть в Беларуси место, где свадьбу гуляли целую неделю. Где оно находится?-10

Ольга Кульбеда, научный сотрудник Мотольского музея народного творчества:
Сейчас свадьбы играют полдня, а когда-то играли целую неделю в Мотоле. Вернулся такой обычай свадебный «Цыганы», когда к невесте от жениха едут друзья. Забирают то, что родители за невестой не отдали. Им разрешалось брать все.
– То есть если люди захотят устроить свадьбу, к вам можно приезжать?
– У нас уже были случаи, когда из Бреста, Минска молодые, отпраздновав обычную свадьбу, приезжали к нам. Мы по местным традициям делаем им свадьбу.

Есть в Беларуси место, где свадьбу гуляли целую неделю. Где оно находится?-13

Турне можно продолжить на мельнице, где действует музей хлеба, а также заглянуть в эпоху мамонтов и изучить археологические находки. Выходные пролетят на одном дыхании, а впечатления вернут обратно. И не раз.

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# Свадьба # Туризм # Анастасия Макеева # Ольга Кульбеда # Фотофакт

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