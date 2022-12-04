Если лечиться травами, можно прожить до 100 лет. Травница из Иваново поделилась рецептами

Пахне чабор! В деревне Стрельно можно ощутить аромат Полесья. Природа одарила этот край плодами и ягодами, лекарственными травами. Издавна жители использовали их на здоровье и спасались от болезней. Лучшие рецепты от бабушек-знахарок собрали на карандаш. Теперь делятся секретами с гостями и чаевничают в Доме травника. С 2013 года он стал центром экологического туризма.

Галина Войтещук, заведующая Домом травника:

Я счастливый человек, потому что родилась в этой деревеньке. Получив образование учителя биологии, мне стало все это еще ближе, еще дороже. Уроки добрые я получала от своего бывшего директора Ломоносовой Марии Васильевны, которая стояла у истоков этого музея. Нас поддержала Национальная академия наук. Все рецепты бабушкины проверены, и все они печатаются, поэтому смело компонуем травки, согласно рецептам, в эти мешочки. Турист, приезжая, может взять и рецептик, и сувенир. А сувенир – это здоровье.

Живая аптека. Более 110 трав и сотни сборов – гордость деревенской фитотерапии. Все дары заготавливают с учениками местной школы и делятся зеленой наукой на страницах газеты «Яновский край». Как правильно собрать, засушить, принимать – все расскажут на экскурсиях и лекциях. Музей народной медицины «Бабушкины вышки» – путешествие в мир традиций. От истоков Гиппократа по сей день траволечение не теряет своей силы.

Анастасия Макеева, корреспондент:

Существует красивая легенда про наши белорусские васильки, название которых пошло от мужского имени Василь, одного из самых популярных на Полесье. Однажды парень пошел пахать поле, потом подустал и решил отдохнуть возле озера, где и повстречал роковую русалку. Она в него влюбилась, уже хотела затянуть в озеро, но не судьба. Тогда красотка расправила крылья, из которого проросли семена и выросло вот такое голубоглазое счастье.

Галина Войтещук:

Уроки жизни, добра дала мне моя любимая бабушка Феодосия. Она прожила 97 лет, ни одной таблетки, ни одного укола она не использовала, зато научила нас лечиться этими травками. Это василечек, которым можно промыть почечки и глазки. Зверобой лечит 99 заболеваний. Самый сезон заготовить плоды калинки, с медом пропускать ее через себя и забыть о повышенном давлении и о бессоннице.