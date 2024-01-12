Азарёнок: Принципы справедливости – это то, что мы провозглашаем на весь мир. И весь мир откликнется

Григорий Азаренок, СТВ: Эти вещи, о которых мы сейчас говорим, это фундамент, основа – справедливость во всем. В уголовном праве, в политике, в экономике, в жизни людей, во внешней политике – справедливость. Раза 3-4 это повторила пресс-секретарь Президента, комментируя совещание по правовым вопросам. Это то, чего от нас ждут африканцы, латиноамериканцы, украинцы все, потому что они живут в абсолютно несправедливом обществе, когда сынки министров и банковой наркотической банды разъезжают по Майами, хвастаются дорогими отелями, а мужиков в Харькове, Одессе на убой забирают как мясо. Принципы справедливости – это то, что мы провозглашаем на весь мир. И весь мир откликнется.

Алексей Дзермант, политолог:

И тут очень важно понимать суть этого слова – справедливость. А это значит, что каждый человек имеет право на жизнь, на здоровье, на образование, на развитие, на прощение. Не только какая-то элитка, богатеи, которые закрепляют по наследству, что только они имеют право на все, а все люди, потому что они божьи создания, у нас есть души, божья искорка в нас. И это идея справедливости. Власть на то и дана лидеру или группе лиц, чтобы они могли позволить другим людям получать все то, что я сказал. Это и будет справедливым. Чтобы общественное благо распределялось в интересах всего народа, а не некой избранной группы, если мы говорим о стране или группе избранных государств, которые вдруг решили, что только они знают истинные ценности и навязывают остальным. Справедливость – это когда каждый имеет на это право и возможность. Воспользуется или не воспользуется, но возможность и право он может и должен иметь.