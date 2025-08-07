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Месяц событийного туризма! В Беларуси на август запланировано более 50 мероприятий

07 августа 2025 07:04
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В Беларуси ежегодно проходят сотни тысяч культурных событий – от крупных фестивалей до локальных праздников. Многие из них являются важными точками притяжения путешественников, в том числе из-за рубежа, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Месяц событийного туризма! В Беларуси на август запланировано более 50 мероприятий-2

Этот август в Беларуси стал месяцем событийного туризма. Запланировано более 50 мероприятий – от местных праздников до крупных форумов – и музыкальных, и гастрономических, а также этнокультурных и религиозных. В числе ближайших – фестиваль меда, Яблочный Спас, «Дожинки». Туристический потенциал Гродненской области представят в рамках Дня белорусской письменности в Лиде.

Месяц событийного туризма! В Беларуси на август запланировано более 50 мероприятий-4

Дарья Шибеко, консультант департамента по туризму Министерства спорта и туризма Республики Беларусь:
Впервые, наверное, мы решились на то, чтобы организовать большой выставочный туристический стенд, на котором будет проведена презентация как туристического потенциала Республики Беларусь в целом, так и отдельно Гродненской области, конкретно Лидского района. В рамках данного стенда будет организована презентация промышленного туризма. Также будет представлен потенциал агроэкотуризма. Агроэкоусадьбы проведут мастер-классы, различные дегустации своей продукции. Помимо прочего, туристcко-информационным центром организованы будут бесплатные экскурсии.

Узнать о предстоящих событиях можно на портале «belarus.travel», где размещен календарь мероприятий. Кроме того, свежую афишу событий публикует Telegram-канал «Познай Беларусь», созданный Национальным агентством по туризму.

# Туризм

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