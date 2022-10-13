Старый замок в Гродно. Рассказываем об уникальности этого исторического памятника

Анастасия Макеева, корреспондент: Сегодня наш ковер-самолет приземлился в Гродно, а значит наше путешествие будет поистине волшебным и королевским. Путеводитель по одному из самых красивых городов Беларуси вам в руки.

Славная традиция. Сверяем часы у старейшей в стране пожарной башни начала ХХ века. Ежедневно с 2009 года трубач играет на ней полуденную фанфару по мелодиям белорусских авторов. Полторы минуты, пока не раздастся бой курантов на Фарном костеле. Послушать Дмитрия Киселя приходят толпы туристов. Для них он виртуозно преодолевает 120 ступенек за минуту. Приглашаем. В памятнике архитектуры действует музей истории пожарной службы. Путешествие по следам супергероев на высоте.

Биография Старого замка как «Война и мир» может уместиться в паре томов. Первое поселение на Замковой горе возникло в XI веке. Деревянную застройку уничтожил пожар. В XII столетии она восстает из пепла и становится центром Гродненского княжества. По приказу князя Витовта в начале XV века возвели готический каменный замок с мощными, как броня, стенами и башнями. Но войны, события оказались беспощадными. Спустя время черную полосу сменила белая. Расцвет пришелся на короля Речи Посполитой Стефана Батория. На былых укреплениях в 1586-м он строит замок в стиле Ренессанса. Архитектором стал итальянец Санти Гуччи.

Мария Усманова, младший научный сотрудник Гродненского государственного историко-археологического музея:

Северная война, замок был разрушен, это привело к строительству на противоположном холме Нового замка, потому что сеймы уже не могли проводиться в Старом замке. Внешне облик максимально изменился, потому что в ХIХ-ХХ веке в Старом замке были офицерский клуб, военный госпиталь, кадетский корпус.

В 20-е годы прошлого века, когда в Старый замок начал заселяться историко-археологический музей, королевскую жемчужину стали изучать и возрождать. Пять лет назад за реставрацию взялись основательно и остановились на облике XVI века. И хоть работы предстоит немало, можно уже погружаться во время и открыть тайны. Новые экспозиционные залы оснастили по последнему слову техники. В инфокиосках представлен богатый урожай с раскопок, историческая справка на шести языках. Максимально продуктивно и интерактивно.