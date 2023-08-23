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Кора дерева или легенда про любовь? Вот откуда пошло название Берестовицы

23 августа 2023 19:59
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Историческое турне в музее также на высоте! Когда точно основали Берестовицу, неизвестно, но археологи продолжают находить приветы из первобытного общества.

Кора дерева или легенда про любовь? Вот откуда пошло название Берестовицы-1

Анастасия Макеева, корреспондент:
Полагают, что название Берестовицы пошло от коры березы – бересты. И от лодок-берестянок. Но самая красивая легенда уводит нас в XIII век, когда девушка-шляхтянка влюбилась в простого парня. Отец, желая лучшей доли для своей дочери, нашел ей богатого жениха. И влюбленные, чтобы их не разлучили, уплыли по реке Берестянке и основали на берегах поселение с одноименным названием.

Кора дерева или легенда про любовь? Вот откуда пошло название Берестовицы-4

Андрей Самков, научный сотрудник музея белки в Большой Берестовице:
В 15 километрах от Большой Берестовицы Верховлянское святилище. Такой вот курган, где в 2009 году проводились археологические раскопки. Было найдено много свидетельств того, что здесь находился языческий храм, языческое святилище. Там, скорее всего, был установлен деревянный тотем-идол, где наши предки поклонялись своим богам, танцевали, пели песни, разжигали костры. Керамические изделия приносили – дары богам. И кости животных, конкретно овечек – это ритуальные животные, которых часто приносили в жертву, чтобы задобрить богов. Чаще всего просили, чтобы дождь был урожайным у Перуна.

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# История # Туризм # Анастасия Макеева # Фотофакт

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