Экспорт услуг – 147% к 2022 году. Что предлагает белорусский туризм? Рассказал Олег Андрейчик

«Заработали почти 100 млн долларов». Какого состояние туризма в 2023 году?

Олег Андрейчик, заместитель министра спорта и туризма Беларуси:

В Республике Беларусь очень много красивых мест. Та красота природы, красота людей, безопасность – потенциал огромный. Выездной туризм развивается, и вот в первом полугодии мы видим, что почти 900 тысяч граждан только пересекли государственную границу в пунктах пропуска или через Национальный аэропорт. И статистика говорит о том, что это на 60 % больше, чем в 2022 году. Несмотря на определенные ограничения, люди к нам едут, люди путешествуют, люди узнают нашу страну.

И в топе, конечно, не только Российская Федерация (понятно, у нас есть приоритет, это наша соседка), но и наши прибалтийские страны. Польша значительно увеличила поток. Только по безвизу только в первом полугодии (в рамках безвиза, который сейчас существует с Литвой, Латвией и Польшей) у нас пересекла государственную границу и приехала в Республику Беларусь 271 тысяча граждан этих стран. И это тоже плюс: фактически экспорт туристических услуг за первое полугодие составил 147 % к уровню 2022 года.

Мы почти заработали 100 миллионов долларов США. Конечно, это не все расходы, которые сегодня статистика нам выдает по этим параметрам. Тем не менее мы понимаем, что наши гости, иностранные туристы, значительный вклад вносят и в экономику нашей страны, и значительные финансы здесь оставляют, и путешествуют. Положительный имидж передают нашей страны. Для нас это очень важно. «Мы видим аншлаги». Какие места пользуются популярностью у путешественников? Олег Андрейчик:

Мы видим аншлаги. Иногда все-таки с таким напряженным графиков работают наши ведущие объекты. Это и Мирский замок, Несвижский замок, Брестская крепость, наш невероятный комплекс «Хатынь» и многие другие популярные по-прежнему среди туристов. Такой городской познавательный туризм – это Гродно, Полоцк, Пинск и Брест, Витебск – все города. Сегодня загрузка гостиниц и аналогичных средств размещения составляет в областных центрах более 90 % с учетом будних дней. Это средняя в июле, июне, первой неделе августа, показывает, что загрузка сохраняется.

Популярны стали маршруты регионального назначения и не только регионы в рамках того же Браславского района. И другие регионы сегодня расширяются, география, вовлечение регионов, ознакомление с региональными особенностями, она тоже подчеркивает специфику совершенствование развития туризма в нашей стране.

Ну и, конечно, я могу сказать, что сегодня среди наших гостей, среди белорусов пользуется популярностью лечебно-оздоровительный туризм. Все-таки сегодня Беларусь ассоциируется в том числе и с этим видом туризма, и 75 санаторно-курортных учреждений на данный момент посещают 26 тысяч граждан нашей страны, гостей и более 6 000 иностранцев. Причем иностранцы это не только представители Российской Федерации, но и представители почти двух десятков государств. «Количество прибываний выросло». Как II Игры стран СНГ повлияли на развитие туризма?

Олег Андрейчик:

II Игры стран СНГ прошли, на мой взгляд, в таком интересном, неповторимом, самобытном формате. Мы показали всю Республику Беларусь, потому что соревнования проводились в 10 регионах нашей страны. Это позволило участникам, а их было более 3 000 – спортсменов, тренеров, представителей – увидеть нашу страну. Но это и позволило привлечь болельщиков, туристов для посещения Игр.

Мы видели, что на трибунах стадионов, арен Игры вызвали повышенный ажиотаж, что они фактически все были заполнены. Но и мы видели, что количество туристических прибываний тоже выросло. Всегда хорошо путешествовать. Помимо объектов, которые сегодня существуют, а у нас их очень много, достаточно объектов интересных, помимо того потенциала, можно еще увидеть такое яркое событийное мероприятие, которое проводится в таком формате впервые.

Мы постарались представить все свои лучшие туристические продукты, нашу страну во всей красе. Все показали наши брендовые, интересные места, интересные события более чем для 2 тысяч участников, мы организовали экскурсионную программы. Показали наши значимые туристические маршруты, показали наши брендовые, я повторяю, лучшие наши места. Познакомили участников с историей нашего государства. То, что мы сейчас предложили, обязательно, верим, воздаться в результат, а это прибытие своих членов семей, родственников, знакомых. Практика событийного туризма, не только спортивного, она должна развиваться, приносить особые результаты. Показать самобытность и культуры. Как развивается агротуризм в Беларуси?

Олег Андрейчик:

Брендом туристическим нашей страны является агротуризм, поэтому нововведение в законодательство не повлияли на деятельность субъектов агротуризма. И если сравнивать сегодня статистику, пускай она и оперативная, но 20-25 % туристов, которые изъявили желание воспользоваться услугами агроусадьб, выросло по сравнению с 2022 годом. А напомню, что в 2022 году у нас 560 тысяч туристов воспользовались услугами субъектов агротуризма, отдохнули на селе.

Поэтому динамика положительная и говорит о том, что сегодня основные игроки продолжают работать на туристическом рынке. Они продолжают показывать самобытность нашей национальной культуры на селе, продолжают работать и показывать наш потенциал с учетом природных факторов, с учетом наших особенностей историко-культурных. Поэтому это направление очень популярно, это направление развивается.

Больше стало компаний, предпринимателей, которые предоставляют услуги байдарочного туризма, сплавов – это мы видим. Велодорожки, веломаршруты тоже не зарастают, не уходят в небытие. Количество мероприятий событийных, связанных с активным туризмом тоже выросло, поэтому это направление, наверное, очень актуально для здоровой нации, Республики Беларусь, и оно тоже будет развиваться. «Мы видим здесь потенциал». Промышленный отдых в Беларуси: развитие и перспективы

Олег Андрейчик:

Мы видим здесь потенциал и промышленного туризма, потому что сегодня более 80 предприятий, организаций предоставляют услуги по такому виду туризма. Много новых точек появляется. Мы определи такую амбиционную задачу, чтобы в каждом районе были одно-два топовых, скажем так, пилотных проекта в сфере производственного туризма (в этом направлении мы двигаемся). Вот осень и зимний период, весенний – это период бурного продвижения производственного туризма. Какие виды туризма развиваются в Беларуси сегодня ?

Олег Андрейчик:

У нас сегодня 13 основных видов будет туризма, конечно, определенные подвиды. Сегодня много направлений: и болотный туризм, и экстремальный туризм в загрязненных пока территориях, которые имеют последствия после аварии на Чернобыльской АЭС. Туда тоже путешествуют наши туристы. Им достаточно интересно, и самое главное – безопасные туры. Чем удивляют гастрономические путешествия по Беларуси?

Олег Андрейчик:

Ряд компаний предлагает сегодня также развивать и гастрономический туризм. Нужно дальше продвигать особенности наших национальных традиций в кулинарии. Поэтому, как пример, Федерация профсоюзов Беларуси порекомендовала каждому своему объекту питания иметь минимум 20 блюд национальной кухни. Причем это блюда, которые шеф-повар может достойно представить, рассказать об истории этих блюд, о том, как они готовились и как сейчас готовятся. То есть это интересно. «Это важная работа, мы ее продолжаем». Какие перспективы у международного туризма?

Олег Андрейчик:

Мы видим сегодня большую перспективу в развитии туризма с различными странами. Например, с 10 августа у нас возобновились туристические потоки с Китайской Народной Республикой. И сегодня это огромнейший потенциал, это огромная страна, у нас хорошие выстроены отношения, и мы видим интерес со стороны китайских туристических операторов в нашей стране. И вот здесь важно подготовить не только инфраструктуру, но и людей, которые будут рассказывать на китайском языке достойно и грамотно о нашей стране. Мы в этом направлении работаем и будем работать с представителями наших лингвистических вузов, с соответствующими факультетами других вузов. Это важная работа, мы ее продолжаем. Пользуется ли популярностью внутренний туризм?