Единственный музей белки в стране! Рассказываем, зачем вам надо туда ехать

Добры дзень, паважаныя госці! Мы вельмі рады вас вітаць на нашай Вялікабераставіцкай зямлі! І запрашаем вас наведаць наш Бераставіцкі музей вавёркі. В некотором царстве в рыжем государстве. Добро пожаловать в самый харизматичный и пушистый музей Беларуси!

– Мы предлагаем такой небольшой интерактив – загадать желание. Кто хочет вырасти умным, гладят мех лисы. Кто хочет побеждать во всех соревнованиях – мех зайца. Кто хочет вырасти мастером маскировки и хорошим хозяином – енота, а кто хочет быть богатым – белку.

– Сразу все поглажу !

Идея создать Ваверкин Лэнд родилась в 2006 году, когда праздновали 500-летний юбилей с момента первого упоминания Берестовицы в письменных источниках.

Первых посетителей музей осчастливил 7 октября 2014 года. Зоотурне проходит на ура! Во дворике можно познакомиться с белорусской парочкой. Внутри приручить экзотику – чилийскую белку дегу. Путь к сердцу Юзи лежит через семечки, орехи и наливные яблочки. Хрустите – не грустите! Наталья Торгонская, заведующий сектором культуры Берестовицкого районного исполнительного комитета:

Ее глаза выпуклые, ощущение, что они полностью черные и параллельно посажены друг к другу, что позволяет этому виду белок видеть, не поворачивая головы, то, что происходит за спиной и хвост. На конце хвоста есть кисточка. Если схватить белку за хвост, кисточку она оставит у вас в руках и убежит в безопасное место, отгрызет оголившийся участок хвоста, и он уже больше не отрастет никогда.

А вы знали, что на планете 280 видов белок! А типов всего три. Это наземные: луговые собачки и суслики. Древесные: белка и белка-летяга. И наземно-древесные – бурундуки. Интерактивная карта познакомит с ареалом расселения грызунов по всему миру. Самая большая белка – гигантская. В длину достигает одного метра и может весить до 15 килограмм! Титул дюймовочки достался белке малюсенькой. Это чудо всего в четыре сантиметра и весом 10 грамм – как две чайные ложки сахара. Вы не поверите, но верхние и нижние резцы растут у белок всю жизнь! Милашки не впадают в спячку и выходят зимой, чтобы подкрепиться.

Наталья Торгонская:

Вы видите белку-летягу. Благодаря кожной складке между передними и задними лапами она может планировать по воздуху. Хвост у белок – это самая универсальная часть тела, куда повернула, туда прыгнула или полетела. Если сбросить белку с высоты 9-этажного здания, она останется невредимой, потому что хвост превращается в парашют. Белка – очень хороший пловец. Но в данном случае хвост может сыграть плохую шутку: если вдруг она его намочит, он камнем потянет ее на дно. Также она может использовать его в качестве одеяла. Если холодно, закрутилась – и уже тепло.

Чип и Дейл спешат на помощь! Бурундуки живут не только в дупле, как в любимом мультфильме, но и в норе. Достигать она может трех метров! Приличная жилплощадь. Причем отдыхают и выводят потомство в самой дальней комнате. Отдельная зона отведена для хранения запасов – такая кухня. А вот туалеты расположены ближе к выходу. Это не только самые чистоплотные грызуны, но и довольно хитрые. Если хищник обнаружит семейное логово, разбурит первым делом туалеты, а бурундучки будут преспокойно опочивать и дальше…

Анастасия Макеева:

На самом деле, белка еще тот хищник! В ее лапах может оказаться лягушка, птица, змея, и, кстати, она еще тот гурман – испорченный орех или червивый гриб отбросит в сторону. Самые распространенные – белки обыкновенные, причем не только у нас, но и во всем мире. Меняют рыжую шубку на серую дважды в год, чтобы скрыться от серьезных хищников. Раскусим все тонкости характера.

Наталья Торгонская:

Одна белка за сезон может спрятать шесть тысяч орехов и 400 килограммов другого корма. То, что она хитрая – это факт. Перед тем, как спрятать свой запас, она его облизывает. И только тогда закапывает в землю. Даже под толстым слоем снега она может его найти. На самом деле, они очень наглые, даже задиристые. Вы можете увидеть, как белка напала на гнездо дрозда. Можем пофантазировать: либо она хочет забрать и съесть будущих детей дрозда, либо даже забрать себе гнездо. Потому что белка-самец не делает ничего: он не делает запасов, не делает себе домов, гнезд. Белка-самка бережливая, хозяйственная.

Квартирный вопрос решают так: занимают пустое дупло дятла и обустраивают уют. На одном уровне отдыхают, на другом – холодильник. Как все устроено, можно увидеть в музее. Еще один вид жилья – гайно в форме шара. Хороший, утепленный вариант из сухой травы и листьев. Там у мам появляются малыши. Брачный период – отдельная тема. За одной красавишной могут бегать сразу шесть самцов. Но принцесса выбирает самого достойного и создает с ним парочку. Через 38 дней выводит потомство. Пополнение случается два, а то и три раза в год.

Наталья Торгонская:

Достаточно широко у нас представлена белка и в литературе, и в декоративно-прикладном творчестве, и в филателии. Здесь у нас представлены марки с изображениями белок разных стран мира. Республика Кисней уже не существует, а вот марка с изображением земляной белки у нас есть. Вот сахарная белка – это Австралия, республика Малави. Канада – там белка-летяга у них бренд.