Чёрная керамика для вашего замка короля демонов! Нашли крутые сувениры в Большой Берестовице

Бессмертная легенда связана с именем выдающегося полководца Яна Кароля Ходкевича. Он влюбился в Берестовицу еще в детстве, и завещал похоронить его сердце в специальном саркофаге в костеле. Волю исполнили. Единственное, сердце хранилось не в усыпальнице Ходкевичей, а за алтарем до того момента, пока Берестовица не перешла роду Косаковских. По преданию, в день рождения Яна Кароля Ходкевича его дух возвышается над костелом. Кто увидит это чудо, будет самым счастливым. К сожалению, точная дата неизвестна, но случается это весной... Время не уберегло роскошный дворец Косаковских в стиле французского замка. Три этажа и 36 залов воскресили в макете и теперь с гордостью рассказывают гостям о жемчужине.

Андрей Самков, научный сотрудник музея белки в Большой Берестовице:

Построен в 1901 году Станиславом Казимиром Косаковским. Он был фотолюбителем, очень любил снимки делать на первых фотоаппаратах. Это могли себе позволить только очень обеспеченные люди.

Для своего сына построил Юзефа Станислава Косаковского такой очень красивый палац, который находился на территории теперешней нашей больницы. Продавали различные культуры, разводили лошадей. У них была большая конюшня – целый комплекс. Там была и библиотека большая, и небольшой музей. Там хранились вещи с Отечественной войны 1812 года. Был уничтожен во время Великой Отечественной, когда немцы захватили Берестовицу. По неизвестным причинам произошел пожар, он сгорел, вся крыша, первый и второй этаж. Нижние этажи были очень повреждены. Их уже местные жители разобрали на то, чтобы восстановить поврежденные во время бомбардировки дома в Берестовице.

Анастасия Макеева, корреспондент:

Оказаться в Берестовице начала XX века можно вот в таком зале этнографии. На таких жерновах – помолоть зерна для муки. Прикоснуться к уникальным дыванам в технике подвойное ткачество, которые создавались в лучших традициях Антония Тизенгауза. И даже испить парного молочка из вот такого кувшина в технике черного дымления – бренд всей Гродненщины.

В центре царит свой вайб. В цветах лета городской поселок особенно прекрасен. Сделайте паузу – насладитесь неспешностью местечка. В XVIII веке, когда Берестовица получила Магдебургское право, здесь построили Ратушу. До наших дней она не дожила. Но память сохранила в названии Ратушной площади.