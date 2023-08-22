Геральдика Большой Берестовицы. Откуда в гербе взялась коронованная белка?
Анастасия Макеева, корреспондент:
Желтое море зовет познавать Беларусь, и, если вы запланировали свои выходные на Гродненщине, вам просто необходимо побывать в столице белок. Край рек, холмов и величественных храмов. Здесь есть на что посмотреть и чему удивиться.
Идея создать Ваверкин Лэнд родилась в 2006 году, когда праздновали 500-летний юбилей с момента первого упоминания Берестовицы в письменных источниках. Тогда объявили конкурс на лучшее изображение герба.
Победила идея взять за основу привилей о Магдебургском праве 1754 года, где на печати красовалась белка под золотой короной. Как она была удостоена такой чести, есть несколько версий.
Наталья Торгонская, заведующий сектором культуры Берестовицкого районного исполнительного комитета:
Первая версия. Это то, что в XVIII веке в Берестовице росло много лип и дубов, а это обилие корма для белок. Их было большое количество. Вторая версия, что белка – символ богатства и бережливости. И Ежи Август Вандалин Мнишек хотел, чтобы его род процветал и земли также плодоносили. Третья версия, моя самая любимая, это в честь своей любимой, единственной и долгожданной дочери Юзефы Амалии Мнишек. Она родилась в 1752 году, а в 1754 встал вопрос о том, каким же будет фамильный герб рода Мнишков. Учитывая, что дочь по характеру напоминала родителям белку, они ее так и называли: «ваверочка ты моя». И Ежи Август решил, что его дочь должна утверждать все документы.
Можно даже внешнее сходство с белкой проследить, посмотрите: пышные рыжие волосы, она также была плодовита. Умерла в возрасте 46 лет от 13-й беременности. Она была достаточно хитрой, задиристой, ее любили в обществе. Острый ум был.
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