Геральдика Большой Берестовицы. Откуда в гербе взялась коронованная белка?

Анастасия Макеева, корреспондент:

Желтое море зовет познавать Беларусь, и, если вы запланировали свои выходные на Гродненщине, вам просто необходимо побывать в столице белок. Край рек, холмов и величественных храмов. Здесь есть на что посмотреть и чему удивиться.

Идея создать Ваверкин Лэнд родилась в 2006 году, когда праздновали 500-летний юбилей с момента первого упоминания Берестовицы в письменных источниках. Тогда объявили конкурс на лучшее изображение герба.

Победила идея взять за основу привилей о Магдебургском праве 1754 года, где на печати красовалась белка под золотой короной. Как она была удостоена такой чести, есть несколько версий.