В Беларуси сохранился костёл раннего барокко – таких в мире всего два
На протяжении веков Берестовицей владели многие знатные роды. А началось все в 1506-м, когда король польский и великий князь литовский Александр Ягеллончик передал эти земли Александру Ходкевичу за особые заслуги перед отечеством. Его сын Григорий был великим гетманом ВКЛ. Занимался книгопечатанием и переводил евангельские учения с латыни на древнеславянский язык.
Иероним Ходкевич спонсировал строительство самого известного храма в Берестовице – костел Визитации Пресвятой Девы Марии для монастыря ордена кармелитов. В 1615-м шедевр раннего барокко озарил местечко.
Наталья Торгонская, заведующий сектором культуры Берестовицкого районного исполнительного комитета:
В свое время первая приходская школа была открыта именно в нашем костеле в 1700-х годах. Здесь обучалось 16 учеников. Здесь во время войны был госпиталь военных. Его забрали у католиков и отдали православным верующим, а у них уже была церковь Святителя Николая Чудотворца и костелом они не пользовались Тогда католики построили костел Преображения Господня и уже снова отдали им костел Визитации. К сожалению, после пожара 1992 года он разрушается. А вот в Кракове Петропавловский действующий костел. Больше в мире подобных костелов в стиле раннего барокко не существует.
Андрей Самков, научный сотрудник музея белки в Большой Берестовице:
В 2013-м году наше руководство района в банке открыло счет на его реставрацию. И, возможно, мы когда-нибудь соберем достаточно денег, чтобы его обновить. На данный момент денег хватило для частичной консервации, то есть позакрывали нижние этажи, чтобы туда не пробирались туристы либо дети. Потому что там ветхие потолки и крыши, там валятся кирпичи.
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