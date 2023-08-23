В Беларуси сохранился костёл раннего барокко – таких в мире всего два

На протяжении веков Берестовицей владели многие знатные роды. А началось все в 1506-м, когда король польский и великий князь литовский Александр Ягеллончик передал эти земли Александру Ходкевичу за особые заслуги перед отечеством. Его сын Григорий был великим гетманом ВКЛ. Занимался книгопечатанием и переводил евангельские учения с латыни на древнеславянский язык.

Иероним Ходкевич спонсировал строительство самого известного храма в Берестовице – костел Визитации Пресвятой Девы Марии для монастыря ордена кармелитов. В 1615-м шедевр раннего барокко озарил местечко.