Как раскрыть неисчерпанный потенциал белорусского туризма? Ответил директор Брестской крепости

Здесь тоже очень большой потенциал, потому что у нас есть масса интереснейших музеев и очень величественных, важных мемориальных комплексов, таких как Хатынь, как мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой». В Беларуси есть что посмотреть. И внутренний туризм можно развивать, и внешний туризм. Есть куда стремиться.

Александр Коркотадзе, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по законодательству и государственному строительству: Задача стоит вдвое за пятилетку увеличить вклад туризма в экономику нашей страны. Поэтому задача очень серьезная, непростая, но и потенциал у нас большой, потому что в Беларуси сохранилась масса и замков, и культовых сооружений, интересных мест туристических, ну и патриотический туризм – одно из направлений развития нашего общего туризма.

Александр Коркотадзе:

Я вижу, что нашим туристическим фирмам есть куда расти, есть что совершенствовать, подходы менять в этой части. Они должны, мне кажется, тоже искать новые маршруты, непроторенными дорогами идти, использовать прекрасный потенциал Беларуси – это и природный туризм, экологический туризм, медицинский туризм. Очень много составляющих, потенциал которых еще не исчерпан.

Но если говорить по патриотическому туризму, то здесь, конечно, ведущую роль играет именно музейная отрасль, потому что музеи сейчас на передовой стоят в отстаивании памяти о Великой Отечественной войне, о правде, о решающем укладе советского народа в Великую Отечественную войну. И у нас интереснейшие музеи, которые ждут своих посетителей. Но вопрос этот комплексный.

То есть здесь должны сотрудничать все сферы, связанные с историческими местами памятными, для того чтобы эти маршруты стали востребованными, и у российского туриста прежде всего. Потому что мы, например, видим в мемориальном комплексе, что из организованных экскурсий, которые проводятся в мемориале, уже 51% составляют туристы из Российской Федерации.

Когда турист приезжает в Беларусь для того, чтобы посмотреть Брестскую крепость, ему одного дня недостаточно. Ему надо 2, а то и 3 дня, если связать с Беловежской пущей. Нужна инфраструктура соответствующая, гостиницы, питание, проезд к этим местам. Поэтому я вижу, что потенциал для развития этой отрасли очень большой.