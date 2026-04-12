Потенциал очень большой! Как будет развиваться туризм в Беларуси – интервью с Александром Коркотадзе

О патриотическом туризме поговорим с гостем нашей программы членом Совета Республики, директором государственного учреждения «Мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой» Александром Коркотадзе.
О патриотическом туризме поговорим с гостем нашей программы членом Совета Республики, директором государственного учреждения «Мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой» Александром Коркотадзе.
Александр Коркотадзе, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по законодательству и государственному строительству:
Я могу сказать на примере мемориального комплекса «Брестская крепость-герой». Этим вопросом в Брестской крепости мы занялись уже более 10 лет назад. Напомню, что в 2014, например, благодаря поддержке ОАО «Газпром» у нас был открыт «Музей войны – территория мира». Это было 22 июня 2014 года, 12 почти лет назад.
Следующим важным для нас этапом стала программа Союзного государства. 16 мероприятий в 2018-2020 году. Было открыто три совершенно новых экспозиции. Была открыта экспозиция «Летопись Брестской крепости» в 2019 году. На следующий год, в 2020 году, была открыта экспозиция «Оборона Восточного форта». И в 2021 году была открыта экспозиция в пятом форте. То есть каждый год по постоянной экспозиции.
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Александр Коркотадзе:
Чего мы достигли? Если у нас в 2017 году, до осуществления этих проектов, было около 470 тысяч посетителей, то уже в 2025 году мы приняли 723 тысячи. Рост почти в два раза. И нужно учитывать, что новые музеи уже составляют 48% в общей массе посетителей. То есть наш музей обороны Брестской крепости, который открыт был в 1956 году, сегодня 52%, новые экспозиции – 48%. Вот наглядный пример того, что заблаговременно уже было продумано о том, что надо разного плана создавать экспозиции в Брестской крепости. Средства, которые наше Союзное государство в историю вкладывает, дают эффект и моральный, что воспитывается молодое поколение в патриотизме, и материальный эффект. Потому что это дает материальную выручку нашему государству.
Александр Коркотадзе:
Номинация эта трансграничная. Входит туда с белорусской стороны мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой» со стороны Российской Федерации – Мамаев курган. При поддержке Института наследия имени Лихачева в 2024 году мы подавали материалы и были включены в предварительный список ЮНЕСКО. То есть сейчас у нас идет масштабная работа поэтапная, можно сказать, как лесенка по ступенькам. Мы поднимаемся к этой номинации. Надеемся, в 2029-2030 годах будет уже вынесено решение окончательное по нашей трансграничной номинации.
Что это дает? Прежде всего, морально мы заявляем о роли Советского Союза в победе над фашизмом. О том, что на уровне туризма, в том числе на уровне культурном, говорим, что советский народ внес решающий вклад в победу над фашизмом, потому что мы показываем два мемориальных поля сражения. Это Брестская крепость, 1941 год, первые дни начала войны. И это кульминация начального этапа войны – Сталинградская битва. Мамаев курган, где был сломан хребет фашизму, и уже после Сталинградской битвы начался откат гитлеровцев на запад. Поэтому мир должен знать об этих событиях, местах боев. И когда мы в Париже в 2025 году представляли наши номинации, я скажу, что представители ЮНЕСКО из разных стран подходили к нам и говорили о том, насколько это интересно и перспективно. ЮНЕСКО - голосование большинством. То есть наша задача привлечь на свою сторону как можно больше стран, дружественных стран в том числе, которые бы продвинули нашу номинацию.
Александр Коркотадзе:
В этом году у нас очень важная дата – 85-летие начала Великой Отечественной войны и героической обороны Брестской крепости. Видимо, это и стало причиной того, что Брест примет форум. И, конечно, в продолжение первого форума, который был в Волгограде, будут обсуждены вопросы патриотические, сохранение правды об истории Великой Отечественной войны. Будут различные секции работать у нас в Бресте. Все участники будут на мероприятиях, посвященных трагическому началу войны в Брестской крепости, встретят там рассвет 22 июня. Я знаю, что и молодежный парламент Союзного государства примет участие в этом втором форуме, но уже непосредственно в Брестской крепости они будут работать.
Учитывая, что я был участником первого форума и выступал на нем в Волгограде, большие ожидания у меня от того, что форум будет работать у нас в Бресте, потому что очень хорошие были многочисленные выступления. Форум же был международный, и приглашенные выступали на пленарном заседании.
Александр Коркотадзе:
И очень большое впечатление выступление Президента на меня произвело, потому что он простыми, доступными словами объяснил, почему мы цепляемся за эту историческую память. Именно цепляемся, потому что очень много факторов, которые говорят о том, что у нас нет права провалить эту работу по воспитанию патриотическому нашей молодежи. Потому что, во-первых, это наша гордость, о чем мы уже с вами говорили. Ну и, во-вторых, учитывая, что на контурах нашей страны такие непростые идут события, антироссийская, антибелорусская риторика западных стран, наших соседей, то возникает вопрос, а если, не дай Бог, что, кто будет защищать нашу страну? Мы должны вырасти то поколение, для которого Отчизна будет так же священна, как для наших дедов, а для них уже, для их прадедов.
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