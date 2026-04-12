Потенциал очень большой! Как будет развиваться туризм в Беларуси – интервью с Александром Коркотадзе

О патриотическом туризме поговорим с гостем нашей программы членом Совета Республики, директором государственного учреждения «Мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой» Александром Коркотадзе. Патриотический туризм: достижения и возможности Беларуси

Александр Коркотадзе, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по законодательству и государственному строительству:

Я могу сказать на примере мемориального комплекса «Брестская крепость-герой». Этим вопросом в Брестской крепости мы занялись уже более 10 лет назад. Напомню, что в 2014, например, благодаря поддержке ОАО «Газпром» у нас был открыт «Музей войны – территория мира». Это было 22 июня 2014 года, 12 почти лет назад. Следующим важным для нас этапом стала программа Союзного государства. 16 мероприятий в 2018-2020 году. Было открыто три совершенно новых экспозиции. Была открыта экспозиция «Летопись Брестской крепости» в 2019 году. На следующий год, в 2020 году, была открыта экспозиция «Оборона Восточного форта». И в 2021 году была открыта экспозиция в пятом форте. То есть каждый год по постоянной экспозиции. Как раскрыть неисчерпанный потенциал белорусского туризма? Ответил директор Брестской крепости

Александр Коркотадзе:

Чего мы достигли? Если у нас в 2017 году, до осуществления этих проектов, было около 470 тысяч посетителей, то уже в 2025 году мы приняли 723 тысячи. Рост почти в два раза. И нужно учитывать, что новые музеи уже составляют 48% в общей массе посетителей. То есть наш музей обороны Брестской крепости, который открыт был в 1956 году, сегодня 52%, новые экспозиции – 48%. Вот наглядный пример того, что заблаговременно уже было продумано о том, что надо разного плана создавать экспозиции в Брестской крепости. Средства, которые наше Союзное государство в историю вкладывает, дают эффект и моральный, что воспитывается молодое поколение в патриотизме, и материальный эффект. Потому что это дает материальную выручку нашему государству. Когда Брестская крепость получит окончательный статус ЮНЕСКО?

Александр Коркотадзе:

Номинация эта трансграничная. Входит туда с белорусской стороны мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой» со стороны Российской Федерации – Мамаев курган. При поддержке Института наследия имени Лихачева в 2024 году мы подавали материалы и были включены в предварительный список ЮНЕСКО. То есть сейчас у нас идет масштабная работа поэтапная, можно сказать, как лесенка по ступенькам. Мы поднимаемся к этой номинации. Надеемся, в 2029-2030 годах будет уже вынесено решение окончательное по нашей трансграничной номинации. Что это дает? Прежде всего, морально мы заявляем о роли Советского Союза в победе над фашизмом. О том, что на уровне туризма, в том числе на уровне культурном, говорим, что советский народ внес решающий вклад в победу над фашизмом, потому что мы показываем два мемориальных поля сражения. Это Брестская крепость, 1941 год, первые дни начала войны. И это кульминация начального этапа войны – Сталинградская битва. Мамаев курган, где был сломан хребет фашизму, и уже после Сталинградской битвы начался откат гитлеровцев на запад. Поэтому мир должен знать об этих событиях, местах боев. И когда мы в Париже в 2025 году представляли наши номинации, я скажу, что представители ЮНЕСКО из разных стран подходили к нам и говорили о том, насколько это интересно и перспективно. ЮНЕСКО - голосование большинством. То есть наша задача привлечь на свою сторону как можно больше стран, дружественных стран в том числе, которые бы продвинули нашу номинацию. Брест примет международный форум «Великое наследие и общее будущее». Что готовят организаторы?