Беларусь признана одним из лидеров СНГ по устойчивому туризму. Исследование Международного совета устойчивого развития туризма показало: наша страна заняла третье место в рейтинге после России и Азербайджана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ключевым фактором успеха стало активное развитие экологического направления.

Удобная инфраструктура, которая будет отвечать запросам путешественников, – стандарт, к которому будут стремиться все туристические объекты Беларуси в ближайшей пятилетке. О том, что отрасль должна выйти на качественно новый уровень и поднимать экономику районов, говорили на втором заседании VII Всебелорусского народного собрания.

Сегодня в стране действует более 200 экотроп протяженностью от 1 до 250 километров. Туристов привлекают уникальные маршруты – «Заповедный путь» на узкоколейке в заказнике «Озеры», сплавы на байдарках, грибные и велотуры. Популярностью пользуется аутентичный отдых: агроусадьбы, наблюдение за дикими животными, орнитологические туры.