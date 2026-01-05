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Беларусь признана одним из лидеров СНГ по устойчивому туризму

05 января 2026 07:12
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Беларусь признана одним из лидеров СНГ по устойчивому туризму. Исследование Международного совета устойчивого развития туризма показало: наша страна заняла третье место в рейтинге после России и Азербайджана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ключевым фактором успеха стало активное развитие экологического направления.

Беларусь признана одним из лидеров СНГ по устойчивому туризму-2

Удобная инфраструктура, которая будет отвечать запросам путешественников, – стандарт, к которому будут стремиться все туристические объекты Беларуси в ближайшей пятилетке. О том, что отрасль должна выйти на качественно новый уровень и поднимать экономику районов, говорили на втором заседании VII Всебелорусского народного собрания.

Сегодня в стране действует более 200 экотроп протяженностью от 1 до 250 километров. Туристов привлекают уникальные маршруты – «Заповедный путь» на узкоколейке в заказнике «Озеры», сплавы на байдарках, грибные и велотуры. Популярностью пользуется аутентичный отдых: агроусадьбы, наблюдение за дикими животными, орнитологические туры.

Беларусь признана одним из лидеров СНГ по устойчивому туризму-4

Развивается инфраструктура национальных парков и заказников. Экотуризм – мировой тренд, и Беларусь делает на него значительную ставку. Сейчас идет разработка национальной стратегии. При Совете министров создана рабочая группа. Главная цель – повысить качество отдыха на природе и подчеркнуть природоохранные усилия государства, сохраняя баланс между туристической привлекательностью и экологической устойчивостью.

# Туризм # Достопримечательности Беларуси

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