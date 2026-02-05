В России прогнозируют стабильный интерес к отдыху в белорусских санаториях в 2026 году

В России прогнозируют стабильный интерес к отдыху в наших санаториях в 2026 году. Эксперты отмечают: сочетание доступных цен, высокого уровня медицинских услуг и удобной логистики делает Беларусь одним из самых привлекательных направлений для оздоровительного туризма, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские здравницы предлагают широкий спектр программ – от профилактики сердечно‑сосудистых заболеваний и укрепления иммунитета до реабилитации. Все это сопровождается комфортными условиями проживания и вниманием персонала. Особое значение имеет близость и отсутствие языкового барьера: россияне чувствуют себя в Беларуси как дома. К тому же санаторно‑курортная отрасль получает государственную поддержку, что позволяет модернизировать инфраструктуру и внедрять новые методы лечения.

Стабильный поток туристов из России обеспечивает загрузку здравниц и приносит ощутимый экономический эффект. А для наших гостей отдых в Беларуси остается возможностью совместить лечение, профилактику и путешествия по стране с богатой культурой и очень красивой природой.