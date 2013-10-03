Новости Беларуси. Интернет-портал о Беларуси презентовали 3 октября в МИД. Его цель – донести информацию о нашей стране до иностранных пользователей.

Почитать интересные сведения можно на восьми языках. Узнать об экономике Беларуси, о культурной, спортивной жизни, о туристических возможностях. А также увидеть фото белорусской природы, достопримечательностей. Также на веб-ресурсе размещены оперативные новости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главная особенность портала – интерактивность. МИД приглашает компании и организации к партнерству, ведь, рекламируя страну, становишься известен сам.

Наполнять сайт предлагают совместно. Объединения или эксперты могут предложить интересный для иностранцев текст. Портал будут дополнять новыми фактами о стране, мало известными даже самим белорусам. Например, о пребывании на этой земле известных людей: Рузвельта, Карла XII.

Андрей Савиных, начальник управления информации - пресс-секретарь Министерства внутренних дел Республики Беларусь:

Мы не просто рассказываем о том, что есть в Беларуси, мы немножко показываем, каким образом это появилось, каким образом это развивается. То есть мы даем немножко ретроспективу и нашу систему ценностей, то есть к чему мы стремимся, что мы хотим достичь, ради чего мы работаем, живем, каким образом мы реализуем какие-то мероприятия по тому, чтобы сделать нашу страну привлекательной и более интересной.