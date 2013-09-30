Городской посёлок Свирь (Минская область): вражда князей Довмонта и Миндовга и необычная судьба Свирского костёла

В переводе с балтского слово «свирь» означает «глубокое». А как переводится «нальшаны», так и осталось тайной. Зато точно известно, какую территорию когда-то занимало Нальшанское княжество. С севера на юг, от современного города Двинска до города Молодечно и с запада на восток от города Пабраде до города Глубокое.

В середине 13 века нальшанским князем стал тот самый таинственный князь Довмонт. На берегу озера вот на этом старом городище он построил себе деревянный замок и в этот замок привёз себе жену, которая, кстати, была родной сестрой жены князя Миндовга. И вот это родство давало Довмонту привилегии, потому что князь Миндовг в то время объединял как раз земли вокруг Новогрудка, а Нальшанские земли князя Довмонта всё же не трогал.

Энциклопедическая справка. Миндовг – основатель и первый великий князь Великого княжества Литовского. Год рождения – 1195. Для того чтобы сохранить целостность страны, в конце 1250 года пошёл на прямой контакт с Римом и принял католичество. Через два года был коронован в Новогрудке королевской короной, присланной римским папой Иннокентием IV. В 1261 году разорвал мир с Ливонским орденом и отказался от католичества. В конце жизни пользовался неограниченной властью в Литве.

В 1262 году в Свирь пришла новость о том, что Новогрудский князь Миндовг овдовел. И, конечно, жена Довмонта поехала на похороны своей родной сестры. Поехала и… не вернулась. Её долго искали, где же она делась, а после выяснилось, что Миндовг насильно заставил её стать своей женой. Говорят, что она была намного красивее и моложе своей сестры. Конечно, Довмонт никак не мог простить это Новогрудскому князю. И он стал ждать подходящий момент, чтобы отомстить.

И вот через два года такой удобный момент случился, и Довмонт убил первого князя Великого княжества Литовского Миндовга. После этого начались межусобные войны. Сын Миндовга Войшелк начал мстить за убийство отца, завоёвывать Нальшанские земли, и Довмонту ничего не оставалось, как вместе со своей немногочисленной дружиной бежать в Псков.

Для своей новой родины Довмонт сделал очень много. Не зря после смерти его причислили к лику святых. Он сражался против крестоносцев, обнёс город стеной. Псковский кремль до сих пор называется Довмонтовым городом. И в Пскове он второй раз женился. Его избранницей стала внучка Александра Невского, которая родила ему сына Давида.

На окраине Свири, в стороне от площади, на самом берегу озера стоит невысокий деревянный сруб под двускатной крышей. Своим внешним видом он напоминает обычный сельский дом. Но если присмотреться внимательно, на коньке крыши можно заметить небольшие башни с куполами.

Не известно, стал ли посёлок Свирь счастливым местом для тех староверов, которых выслали туда в конце 19 века или нет, но жила их здесь целая улица. На той улице они построили себе вот эту церковь, которая действует и по сегодняшний день. Правда, прихожан теперь здесь очень мало, а последний батюшка этой церкви умер в возрасте 106 лет.

В некоторых энциклопедиях сказано, что Свирский Николаевский костёл был построен в начале 20 века. Но вот на самом деле в 1909 году костёл только достроили, так как тот старинный костёл, который стоял на этом месте с 17 века, просто уже не мог вместить в себя всех прихожан. После перестройки костёл 17 века стал частью нового костёла, но оба эти костёла построены на старинном месте. На этом месте в 15 веке стоял деревянный костёл, так что место это намоленное.

Судьба Свирского костёла необычная. Рассказывают, что службы в нём проводились вплоть до 60-х годов 20 века, пока не умер местный ксёндз. после этого на дверях костёла повесили замок. Целых 20 лет местные верующие были вынуждены ходить на службы в соседние посёлки, где, как это ни удивительно, храмы продолжали работать. И вот в начале 80-х годов двери Николаевского костёла, наконец, открылись. Правда, не для верующих. Здесь разместился цех сморгонского завода оптики.

Богуслав Маджеевский, ксёндз Николаевского костёла:

Когда я учился в Варшаве в семинарии, там также были клирики, которые были родом из Беларуси. И один из них очень много рассказывал про Беларусь. И когда у меня появилась возможность поехать на практике в Беларусь – я поехал. Как первый раз поехал, то уже и остался. Когда я приехал, я думал, что увижу костёл разрушенный, уничтоженный. И когда первый раз зашёл в костёл, мне казалось, что это нормальный, такой, как я знаю с Польши. Когда я думаю про свой дом, то я думаю про Свирь. И когда с моей мамой разговариваю, я тоже говорю, что я еду домой, в Свирь. Моя мечта – чтобы этот костёл выглядел так, как он выглядел до того, как здесь появилась фабрика, завод. И если за несколько лет кто-нибудь заедет в костёл, чтобы ему было трудно поверить, что здесь была фабрика, завод.

Вот эти кресты стояли на крыше костёла. И когда было решено в 80-х годах из костёла сделать фабрику, то кресты зацепили тросами и стянули с крыши. Но прошло время, костёл вернули верующим, а кресты стали таким своеобразным памятником той эпохи.