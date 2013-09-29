Есть ли в Беларуси аутентичные сувениры?

Новости Беларуси. Среди информационных поводов недели невзрачно затесался Всемирный день туризма. Праздник, понятно, условный. А для нас, журналистов, скорее, повод задуматься о собственной привлекательности. Точнее, не собственной, а о привлекательности Беларуси в глазах иностранных гостей. Главное, как известно, скрывается в мелочах.

Поэтому сегодня размышляем о такой, казалось бы, мелочи, как сувениры. Отложим в сторону уже интернациональную матрёшку, а поищем на белорусских прилавках именно аутентичные вещи. И, что самое интересное, мы нашли, причем немало, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Так, грузин Симон Иоселиани описывает, каким должен быть сувенир. В маленькой безделушке, говорит, просто обязаны сочетаться душа, характер, почерк. В свое время объездил весь мир и из каждого путешествия обязательно вез вещицу на память о стране. В Беларуси в последний раз Иоселиани был в 74-ом. И тогда тоже пополнил личную коллекцию.

Симон Иоселиани:

Я привез плетеную корзиночку. И еще в национальном белорусском костюме. Это в 74 году я приезжал.

С тех пор сувенирный рынок ох, как изменился. Изделия из глины, соломки, дерева, тарелки с видами страны. Практически все — ручной работы. Встречается и не совсем белорусское. Вот эти статуэтки вряд ли скажут о чем-то национальном. Авторский почерк — то, на что в первую очередь покупаются иностранцы. Например, такие магниты — роспись на коре березы, подчеркивает Иоселиани, вы больше нигде не встретите. Или, к примеру, керамические кружки с символами страны.

Симон Иоселиани:

Как я человек гостеприимный. Я б с удовольствием взял бы. Есть у нас тост, когда все выпивают из бокала. За дружбу можно было бы выпить белорусского и грузинского народа.

Ценится то, что станок не сделает, и чего нет в массовом производстве. На вопрос туриста, а что можно взять из белорусского, у продавца масса предложений.

Свой выбор Иоселиани останавливает на керамической чашке. Хотя интересовался и куклами в национальных костюмах и поделками из дерева.

Кстати, в одном только торговом центре мы встретили сразу четыре сувенирных магазина. А лет пять еще тому, чтобы купить хотя бы магнит с пометкой «Сделано в Беларуси», надо было его хорошо поискать. Теперь от выбора глаза разбегаются. Продавец Снежана Бондарчук по полкам с продукцией уже запросто расскажет всю географию. Итальянцы, говорит, любят льняные комплекты, немцы и французы увозят поделки из соломы и дерева.

Снежана Бондарчук, продавец:

Особенно они заостряют внимание на ручной работе. Вышивка. Англичане особенно им это очень нравится. Китайцы банные комплекты любят.

Ну а без белорусских кукол из магазина не уходит ни один турист. Их специально разместили сразу около кассы. Ассортимент обновляют каждую неделю.

Снежана Бондарчук, продавец:

Большим спросом пользуются вот такие белорусочки. На сувениры они очень хорошо подходят.

Если поколение постарше предпочитает этнический характер белорусского сувенира, то молодые люди ищут что-нибудь эдакое уже в современном исполнении, но тоже с национальными мотивами. Они уже не говорят «ручная работа», а как сейчас модно — хэндмэйд. И здесь тоже есть что предложить. Трэнт и Кэмерон — англичане. Много путешествуют. На память везут вещицы, говорящие о стране. В Беларуси впервые. И здесь тоже хотели бы «осувенириться».

Кемерон Стейн:

Мы хотим купить что-то, сделанное своими руками. Не заводское, спущенное с конвейера. Не обязательно, чтобы это были сувениры. Может быть, просто какая-то вещь, которая будет ассоциироваться со страной.

С Трэнтом и Кэмероном мы отправляемся в небольшой сувенирный магазин. Здесь продают творения молодых белорусских дизайнеров.

Англичане интересуются, где можно увидеть настоящую мельницу, изображенную на чашке, и спрашивают, что значит «бульба». Это они прочитали на магните. Кстати, магнит стал традиционным сувениром из-за границы. Белорусские туристов впечатляют оригинальностью.

Трент Адамс:

Я возьму несколько магнитов. Они маленькие и их легко упаковать. Мне нравится, что на магнитах не написано, что это Беларусь. А люди ко мне придут, и завяжется разговор. Спросят откуда это. И я скажу, что я купил это в маленькой галерее в Беларуси.

Я определенно буду рекомендовать Беларусь всем моим друзьям. То, что я увидел, мне, правда, нравится. Я уверен, что Беларусь стоит того, чтобы сюда приехать. Это классное место. Надо просто приехать и проверить.

Кемерон Стейн:

Видно, что все сделано своими руками. Это делали люди из разных уголков страны. И если здесь что-то купить, будешь смотреть и вспоминать страну. Эти сувениры будут работать лучше, чем когда перед тобой висит стена кукол с надписью стран, которые миллион людей уже купили. Я имею в виду эти куклы, которые сделаны в Китае. А здесь ты уже покупаешь и понимаешь, что оно и сделано в Беларуси.

Вокзалы, аэропорты, центральные универмаги, торговые центры, гостиницы. В столице, городе, куда в первую очередь едут иностранцы, витрины с сувенирами уже не сбивают с пути.

С точки зрения мерчендайзинга предложение должно быть там, где есть спрос. Оно и понятно. Ведь специально за сувениром на окраину города турист не поедет. Потому продать надо там, где иностранец обязательно появится. Более, чем выгодное решение — сувенирные лавки в историческом центре Минска. Работают они относительно недавно, но с гарантированными активными продажами.

За день здесь проходят десятки туристов. И каждый обязательно что-нибудь, да купит. Такое ненавязчивое предложение. Сюда, и не только, свой товар на реализацию отдает и Сергей Василевский, руководитель компании по производству сувениров. Несколько лет тому бизнес решил делать на малом: магниты и чашки. Теперь вот имеет неплохой навар.

Сергей Василевский, директор компании по производству сувениров:

Это удачное сочетание творчества и коммерции.

К Чемпионату мира по хоккею планирует выпустить специальную коллекцию. Идеями пока не делится. Но уверяет, стыдно не будет.

Сергей Василевский, директор компании по производству сувениров:

Это очень важные вещи. Вот эти вещи формируют образ туриста о нашей стране. Конечно, он посмотрел. Люди, сервис. Но на холодильнике будет висеть вот такая штучка.

Средняя продолжительность пребывания туриста в Беларуси — 6-7 дней. Задерживаются иностранцы не только в столице. Едут и в Несвиж, и в Полоцк. И тут важно заинтересовать купца хорошим сувенирным товаром. На богатом рынке ведь и обогатиться можно.